Фото: пресс-служба ПАСС СК На Ставрополье зарегистрировано 300 возгораний сухой растительности Фото: пресс-служба ПАСС СК На Ставрополье зарегистрировано 300 возгораний сухой растительности

Ставропольские пожарные продолжают борьбу с горящим сухостоем. За 2017 год на территории края зарегистрировано 300 возгораний сухой растительности, из них больше половины произошло только в период с 1-го по 8-е марта. В основном, полыхает трава на территории Шпаковского, Изобильненского, Кочубеевского районов, а также на территории Ставрополя и Минераловодского городского округа, рассказали в ПАСС СК.

Только 14 марта огнеборцы потушили несколько масштабных пожаров в Кочубеевском районе. На хуторе Новый Зеленчук огонь раскинулся на площади около пяти гектаров. Под угрозой оказался жилой сектор, техническое хозяйство хутора и лесные посадки. А на окраине в станице Георгиевской горели четыре гектара пустоши, угрожая частному дому.

Огнеборцы призывают население соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении возгорания следует сообщить по телефону «112».