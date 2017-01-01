Жильцы дома в Ставрополе недовольны капремонтом

В Ставрополе состоялось выездное совещание, темой которого стал капитальный ремонт дома по улице Советской, 5. Его жильцы направляли ряд обращений по вопросам качества и сроков работ.

Инициатором совещания стал первый заместитель председателя Думы СК Дмитрий Судавцов. Осмотр дома и встречу с жильцами вместе с ним провели представители краевых органов власти, муниципалитета, фонда капремонта и подрядной организации.

Среди прочего решено, что специалисты краевого стройжилнадзора проведут проверку деятельности регионального оператора, отвечающего за выполнение работ по капитальному ремонту на доме. По ее результатам, фонду будет выдано предписание с конкретными сроками устранения недостатков.

«Контроль качества выполнения работ по капитальному ремонту является одной из основных задач управления по строительному и жилищному надзору, – отметил его глава Валерий Савченко. – Но, безусловно, эту задачу невозможно выполнить без участия граждан, которые должны проявлять активность. Так, как это делают жильцы дома номер 5 по улице Советской, которые непосредственно следят за проведением работ. Не зря же законодатель предусмотрел представителей собственников в качестве основных членов комиссии по приемке выполненных работ».

По словам В. Савченко, управление готово реагировать на все обращения граждан по вопросам капремонта. Специалисты готовы проводить как консультации, так и проверки. В случае обнаружения нарушений будут приниматься соответствующие меры реагирования.