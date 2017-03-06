Краевой конкурс «Юный фантаст»

Продолжает пополняться творческий портфель очередного, XXIII краевого конкурса «Юный фантаст – 2017», нынешний девиз которого – «Бестиарий: мир невиданных существ». В адрес краевой библиотеки для молодежи им. В.И. Слядневой уже поступило более 200 работ из шести районов и семи городов Ставрополья. Среди них 17 литературных сочинений, более 150 живописных произведений, 32 работы декоративно-прикладного творчества. Из предложенных организаторами произведений фантастов-классиков наибольшее число участников взяли за основу книги Кира Булычёва, но есть и работы по сказкам Александра Волкова и Льюиса Кэрролла.

Подведение итогов и закрытие XXIII краевого фестиваля фантастики имени В.Д. Звягинцева намечено на 30 марта