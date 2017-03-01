Валентина Муравьёва возглавляет в Думе края комитет по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ. Большая ответственность. Одна только социальная сфера включает в себя множество вопросов, требующих вмешательства законодателей. Насколько оправдана такая многопрофильность?

Валентина Муравьева

– Все направления мне понятны и известны. Много лет еще в администрации города Ставрополя я отвечала за ту же проблематику, – пояснила Валентина Николаевна. – Справляемся, несмотря на то что и членов комитета у нас не более, чем в других. Дума нового созыва работает всего около полугода, и если возникнет необходимость структурных изменений, то все возможно. Единственное направление, которое мне пока не очень знакомо, это СМИ. Однако позиция у депутатов комитета единая: средства массовой информации нуждаются в государственной поддержке. Кто лучше разъяснит сложные вопросы, возникающие в самых разных сферах нашей жизни, донесет до населения позицию власти, а власти, в свою очередь, расскажет без прикрас, какие проблемы людей волнуют?

– Валентина Николаевна, как вы оцениваете социальную составляющую краевого бюджета?

– На прошлом заседании Думы были приняты очередные поправки в краевой бюджет, и, надо сказать, эти новации не могли не порадовать. Объем расходов вырос за счет поступления федеральных средств и увеличения собственных доходов на 7,4 миллиарда рублей. Почти половина этих средств направлена на решение социальных вопросов. В частности, в рамках реализации майских указов президента более миллиарда рублей выделено на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Это социальные работники, работники культуры, врачи и медработники. Нашлись средства на индексацию мер соцподдержки отдельных категорий граждан и увеличение минимального размера оплаты труда, запланированное с 1 июля. Дополнительно 78 миллионов рублей будет направлено на социальные выплаты на третьего и последующих детей в семье. Новые бюджетные возможности позволяют увеличить расходы на выполнение краевых целевых программ. На развитие здравоохранения в результате будет потрачено дополнительно 1,34 миллиарда рублей, социальную поддержку граждан – 419 миллионов рублей, сферу образования – 1,3 миллиарда.

В сфере здравоохранения дополнительные средства будут потрачены на ремонт и строительство новых учреждений. В частности, успешно справившись со строительством перинатального центра, край берется за новую амбициозную задачу. В стране стартует программа ремонта и строительства детских учреждений здравоохранения. Уже выделены деньги на подготовку проектно-сметной документации для расширения краевой детской больницы, которая расположена рядом со «взрослой» краевой и перинатальным центром. Наша задача – выполнить все условия, которые позволят нам получить деньги из федерального бюджета на реализацию этого проекта. Создание универсальных больничных городков – мировая практика. Я как врач-педиатр могу об этом судить со знанием дела. Если лечить только ребенка, не позаботившись о здоровье мамы, эффект будет небольшой. Кроме того, любой приехавший из глубинки пациент должен иметь возможность полного медицинского обследования.

– Культура у нас традиционно финансировалась по остаточному принципу. Какие перспективы в этой отрасли видят депутаты?

– Безусловно, проблем в отрасли много. И в основном это связано с недостаточным финансированием. Однако указы президента, объявившего предыдущие три года соответственно Годом культуры, Годом литературы и Годом российского кино, позволили обратить на отрасль более пристальное внимание. В частности, удалось провести ремонт в ряде учреждений культуры, в том числе в Ставропольском краевом колледже искусств, театре драмы им. М.Ю. Лермонтова, Ставропольском государственном театре оперетты, Ставропольском краевом музее изобразительных искусств, а также более чем в 20 сельских домах культуры (это ремонт кровель, отопления, текущий ремонт). По результатам участия в конкурсе Российского фонда кино Ставрополье получило возможность оснастить современным цифровым оборудованием 12 сельских кинозалов.

Конечно, на решение всех проблем средств недостаточно, учитывая, что сегодня четвертая часть муниципальных учреждений культуры требует капитального ремонта. Однако уже в нынешнем году на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов будут выделены средства на капитальный ремонт девяти сельских домов культуры. Новые современные ДК будут построены в поселке Светлом Новоалександровского района и ауле Шарахалсун Турк-менского района. Общая стоимость двух объектов более 57 млн рублей.

Остальные средства будут направлены на капитальный ремонт домов культуры в райцентрах Арзгирского, Грачевского, Красногвардейского, Курского и Левокумского районов, а также в селе Прасковея Буденновского района, станице Незлобной Георгиевского района, селе Высоцком Петровского района, селе Солдато-Александровском Советского района. Завершается процедура торгов. Работы планируется закончить до конца года. Одновременно с благоустройством прилегающих территорий.

Также предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье», реставрацию зданий муниципальных учреждений культуры, являющихся объектами культурного наследия регионального значения, продолжение ремонта и восстановления находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориалов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны. Все это свидетельство того, что отрасль ожила. Пусть и после довольно длительного периода забвения.

До сих пор, к великому огорчению, на повестке завершение реконструкции краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, строительство фондохранилища для музейных ценностей. У краевого театра кукол по-прежнему нет постоянного прибежища. Без поддержки федерального бюджета, на мой взгляд, решить эти проблемы невозможно.

– Валентина Николаевна, правильно ли, по вашей оценке, решение объединить социальную и молодежную политику «под крышей» одного думского комитета? В прошлом созыве эти направления не были совмещены.

– На мой взгляд, неправильно их разъединять. В крае проживает более 650 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Это почти четверть населения. Молодежь как наиболее уязвимая часть нашего общества нуждается во внимании и поддержке, в защите интересов в сфере образования, труда, отдыха.

Необходимая для этого правовая основа сформирована. Действуют законы «О молодежной политике в Ставропольском крае», «О некоторых вопросах по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи». А на реализацию программы «Молодежная политика» из бюджета края в 2017 году выделено около 111 млн рублей.

В работе с молодежью сохраняются старые добрые традиции, не потерявшие своей актуальности и сегодня: игра «Зарница», движение студенческих отрядов, детские общественные организации в школах, фестиваль художественного творчества «Студенческая весна».

Конечно, есть проблемы, которые, убеждена, решать следует с привлечением самих молодых людей. Согласно результатам проведенного опроса, наиболее важными направлениями молодые люди считают спорт и здоровый образ жизни, гражданско-патриотическую деятельность, поддержку молодой семьи. Вот основа, на которой будет строиться молодежная политика. А помощниками в разработке необходимых правовых механизмов нам станут члены формируемого в настоящее время молодежного парламента. Проводим с кандидатами собеседование.

– Пожалуй, ни одна отрасль не вызывает столько споров, как сфера образования. А тому ли учим? А правильно ли учим? Дискуссии на эти темы не утихают.

– В настоящее время законодательная база образования сформирована. Это краевые законы «Об образовании», в области защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем комитет регулярно проводит мониторинг федерального и регионального законодательства. По его итогам совместно с губернатором и правительством края вносятся необходимые изменения в действующие нормативные акты. В портфеле комитета на 2017 год сегодня находится три законопроекта в сфере образования. Но это тема отдельного разговора.

А вот о чем хотелось бы сказать. Комитет в настоящее время занимается подготовкой законодательной инициативы по внесению изменений в Федеральный закон «Об образовании» в части трудового воспитания детей и подростков.

– По всей видимости, первый звонок прозвенел, когда под разными предлогами стали забирать землю у ученических производственных бригад? Неслучайно же депутаты озаботились проблемой трудового воспитания.

– Сломать традицию легко. А вот восстанавливать разрушенное всегда сложнее. Мое глубокое убеждение: во все времена сельская школа была и останется тем социальным институтом, на который при любом общественном строе возложена миссия подготовки новых поколений аграриев.

На Ставрополье при поддержке губернатора и правительства края, депутатского корпуса, органов местного самоуправления удалось сохранить лучшие традиции трудового воспитания. Это ученические производственные бригады, трудовые объединения школьников, общественно-полезный труд, временное трудоустройство несовершеннолетних, профессиональное самоопределение и получение рабочей профессии непосредственно в школе. Именно с помощью этих форм работы в образовательных организациях решаются задачи трудового и нравственного воспитания молодежи, формируются трудовые навыки, любовь к родной земле.

Нашим коллегам-депутатам предшествующих созывов совместно с правительством края удалось сформировать нормативную базу, которая позволила сохранить на Ставрополье ученические производственные бригады. Сегодня это 112 ученических производственных бригад общей численностью более 33 тысяч сельских ребят. Ежегодно ими реализуется сельхозпродукция на сумму 27 миллионов рублей. В распоряжении УПБ более 15 тыс. гектаров земли, 292 единицы сельскохозяйственной техники.

Существует четыре модели ученических производственных бригад. Это может быть структурное подразделение сельской школы, которое имеет в своем распоряжении землю, технику для ее обработки. Такие школы являются, по сути, школами-предприятиями. По этой схеме в крае работают ученические производственные бригады Шпаковского, Апанасенковского, Александровского, Курского, Новоалександровского районов.

По второй модели землю и технику предоставляет сельхозпредприятие. В качестве примера может служить ученическая производственная бригада в станице Григорополисской Новоалександровского района.

Третья модель используется большинством школ края: бригада, являясь структурным подразделением школы, имеет свою землю, а техникой обеспечивается в соответствии с соглашением между педагогическим коллективом, родителями и сельскохозяйственным предприятием.

И наконец, межшкольная ученическая бригада, являющаяся структурным подразделением учреждения дополнительного образования. Такая схема работы успешно используется в Труновском районе.

Я не говорила бы обо всех этих организационных тонкостях, если бы иногда не вставал остро вопрос о самом существовании той или иной ученической бригады. Главная причина, как вы верно заметили, – попытка отобрать под разными предлогами сельхозугодья, на которых работают будущие аграрии. Как известно, в крае во многих поселениях заканчиваются договоры аренды на земельные паи, и перспектива лишиться своего подсобного хозяйства становится реальной для многих школ. Потери мы уже понесли немалые. Количество бригад по сравнению с 90-ми годами прошлого века сократилось в 2,5 раза. Ведь в былые времена ученические бригады были кузницей кадров для села. Как не допустить потерь, сохранить действующую систему? Сегодня это очень важные для Ставрополья вопросы.

Немного истории. 25 лет назад выпускники 10 класса Григорополисской средней школы № 2 Новоалександровского района приняли решение всем классом после окончания школы идти работать на молочно-товарную ферму колхоза «Россия» и заочно обучаться в Ставропольском сельскохозяйственном институте. Их почин был поддержан еще в трех районах: Благодарненском, Кировском и Труновском. Таких примеров было немало.

– Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ обозначил подготовку профессиональных кадров для различных сфер экономики в качестве наиболее актуальных. Ученические бригады – первое звено в этой цепочке. Но ведь этого недостаточно. Необходима эффективная система профтехобразования.

– Безусловно, подготовка сельских кадров – это широкая проблематика. Однако следует признать, что именно члены ученических бригад – первые кандидаты для поступления в профессионально-технические колледжи и вузы. Чтобы оставалось меньше вопросов, по инициативе депутатов в Думе края прошло расширенное совещание с участием представителей органов местного самоуправления, руководителей сельхозпредприятий и образовательных организаций, по итогам которого принято решение создать рабочую группу по подготовке законодательной инициативы в Госдуму Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании» в части установления понятия «трудовое воспитание», его форм, в том числе ученических производственных бригад.

В июне планируем провести выездные депутатские слушания в селе Александровском по организации учебно-производственной деятельности на селе.

– Что касается сельских кадров на селе. Так ведь голод испытывают и учреждения здравоохранения, и школы.

– Хорошо работает федеральная программа «Земский доктор». Миллион рублей в качестве подъемных стимулирует выпускников вузов на переезд в глубинку: «Земский доктор» уже помог закрыть 724 вакансии в сельских больницах. Пять лет, которые обязан отработать специалист, достаточный срок, чтобы привязать его к новой малой родине. Необходимо также тщательно продумать систему закрепления учителей. Краевая программа обеспечения села кадрами действует главным образом в отношении зоотехников, агрономов. Депутатам следует подумать и на эту тему. Хотя, как показывает мой личный опыт, порой никакой закон не заменит личной инициативы и заинтересованности главы поселения решить назревший кадровый вопрос.