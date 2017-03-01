http://www.gosuslugi.stavkray.ru Интернет-портал государственных услуг Ставропольского края: www.gosuslugi.stavkray.ru

В феврале в Ставропольском крае количество посетителей портала «Госуслуги» перевалило за 700 тысяч, это 30,14% от числа жителей в возрасте от 14 лет. Данные представило каревое министерство энергетики, промышленности и связи. Заместитель министра Павел Кольцов рассказал, что на Ставрополье активно осваивают портал и всего 9 районов не превысили отметку в 25% зарегистрированных. И хотя горожане продвинутей в использовании «Госуслуг», но полезен портал даже в большей степени для жителей отдалённых населённых пунктов.

Так, Георгиевск оказался самым продвинутым - 51,4% совершеннолетних посетителей зарегистрировались на сайте «Госуслуг». А вот прошлых «передовиков» – Ставрополь (36%) и Леромонтов (36,2%) – сместили Александровский и Андроповский районы с их 38,2 % и 37 процентами зарегистрированных соответственно.

Зато в Ставрополе в абсолютных цифрах живет большинство юзеров «Госуслуг» – 130 тысяч. Кроме того, столица края лидирует в электронизации муниципальных услуг вообще. Приближается к успешному опыту Ставрополя Предгорный район.