Фото: Надежда БАБЕНКО Фото: Надежда БАБЕНКО

В Ипатовском районе прошла ежегодная волонтерская акция «Посылка солдату», в которой приняли участие детские общественные организации из 24 образовательных учреждений, а также несколько «взрослых» предприятий и организаций. Эту традицию вот уже пять лет претворяет в жизнь здешний Центр по работе с молодежью. Школьники формируют свои посылки самостоятельно: кто-то отправляет незнакомому солдату игрушку-талисман, кто-то блокнот или набор конвертов, средства гигиены, продукты или связанные собственными руками носки.

В этом году посылка военнослужащим срочной службы 247-го десантно-штурмового полка получилась общим весом более 500 килограммов. Адрес доставки – город Ставрополь. В роли почтальонов выступили специалисты Центра и активисты объединения «Пост №1». Десантники встретили своих давних друзей радушно: провели для них экскурсию, рассказали о боевом пути части, о солдатском быте. Конечно же, мальчишки прежде всего интересовались боевым оружием – им разрешили произвести разборку-сборку автоматов и даже дали пострелять по мишеням.

Волонтерская акция проведена успешно, Центр определил самых активных и креативных дарителей, на днях в торжественной обстановке им будут вручены награды.