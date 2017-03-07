Судомоделизм – это увлекательное хобби, полное тайн и загадок. В этом я убедился, пообщавшись со старейшим судомоделистом Невинномысска Вячеславом Степановым.

Фото: Александр МАЩЕНКО Вячеслав Степанов – старейший судомоделист Невинномысска Фото: архив В. Степанова Судомоделизм – это целый мир, увлекательный, особый, полный загадок. Фото: архив В. Степанова Судомоделизм – это целый мир, увлекательный, особый, полный загадок. Фото: архив В. Степанова Судомоделизм – это целый мир, увлекательный, особый, полный загадок. Фото: архив В. Степанова Судомоделизм – это целый мир, увлекательный, особый, полный загадок. Фото: архив В. Степанова Судомоделизм – это целый мир, увлекательный, особый, полный загадок.

Увлечение его родилось не на пустом месте: служил срочную на Северном флоте – ходил на сторожевых кораблях. Потом в Североморске работал в системе профориентации, воспитывал у ребят любовь к морю и флоту. Переехав в Невинномысск, также много лет отдал работе с детьми. И сегодня в свои 73 года делится накопленным опытом со всеми желающими.

– Меня часто спрашивают: а когда вообще возник судомоделизм? – улыбается мой собеседник. – И знаете, ответ обычно вызывает недоверие, мол, розыгрыш это! Однако неоспоримый факт: при раскопках гробницы Ура в южной Месопотамии была найдена модель судна, которая изготовлена, представьте себе, в четвертом тысячелетии до нашей эры. Модель длиной 65 сантиметров выполнена из серебра, есть у нее даже сиденья для гребцов, весла. Это свидетельствует о культовом назначении миниатюры. Ведь, по верованиям народов Двуречья, уменьшенная копия лодки должна была облегчить умершему человеку переход от земного существования к потустороннему.

Как рассказал Вячеслав Степанов, в современном судомоделизме есть более 20 различных классов. Выбирай любой! Радиоуправляемые, стендовые модели, скоростные (развивают скорость более 200 километров в час!), подводные лодки, модели с паровыми машинами… Миниатюрные яхты, каравеллы, пароходы, фрегаты, эсминцы, броненосцы, буксиры, авианосцы – на одном столе можно уместить целый флот, представляющий разные века.

Но прежде всего судомоделизм – это большой, упорный труд. Работа над одной моделью может занимать не один год. А еще, представьте себе, у копии одного корабля может быть более 13 тысяч миниатюрных заклепок, причем диаметр каждой – десятые доли миллиметра! И это не считая тысячи других деталей. Воистину, такие модели являются настоящими произведениями искусства.

Дети, подростки, занимающиеся судомоделизмом, приобретают множество полезных навыков. Они овладевают слесарным, столярным делом, не обойтись без хорошего знания математики, алгебры, геометрии, черчения. Бумага, картон, дерево, металл, пенопласт, полистирол – нужно освоить работу со всеми этими материалами. Даже из янтаря некоторые умельцы делают модели судов! Особый разговор – история тех или иных судов, кораблей. Ее при изготовлении модели обязательно изучает автор, и здесь его ждут интересные открытия.

А еще кропотливая работа над миниатюрами воспитывает усидчивость. Вообще же, практически все воспитанники Вячеслава Степанова, а их за десятилетия его педагогической деятельности сотни, нашли свое место в жизни. Это о многом говорит.

Нити судомодельного братства тянутся из Невинномысска в Москву, Санкт-Петербург, Крым, Владимир, Владивосток, Новороссийск, Воронеж, Брянск, Липецк… Расскажем интересный случай. Недавно один питерский товарищ Вячеслава Степанова решил подарить ему набор деталей для постройки довольно большой модели. Посылка получилась весьма габаритная и увесистая. Как доставить ее из Северной столицы в Невинку? На помощь пришли бывшие ученики мастера, живущие в разных городах. С оказией передавали ценный груз через Москву, Ростов-на-Дону… И дошел подарок до города химиков в целости и сохранности!

Нельзя не рассказать еще об одной грани судомоделизма – чемпионатах, собирающих десятки, а порой и сотни единомышленников.

Напоследок еще один интересный факт, который я узнал, пообщавшись с ветераном судомоделизма. Помните, всемирно известный путешественник Тур Хейердал построил знаменитые папирусные лодки «Ра» и «Ра-2», на которых в различные периоды своей жизни предпринял попытки пересечь Атлантический океан? Он пытался доказать, что задолго до открытия Колумба Американский континент посещали представители других цивилизаций. Так вот, свои лодки Хейердал построил как увеличенные копии миниатюрных судов, найденных в Египте при раскопках древних поселений. Так безвестные мастера, жившие тысячи лет назад, помогли современной науке.