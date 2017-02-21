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Впору бить тревогу: десятки килограммов насвая попадают на Северный Кавказ из Узбекистана, рассказали специалисты Минераловодской таможни. На днях при проведении таможенного контроля пассажиров авиарейса «Ташкент – Минеральные Воды» у гражданина Узбекистана нашли подозрительные пакеты.

Молодой человек вез в багаже 3,56 килограмма порошкообразного вещества темно-зеленого цвета со специфическим запахом. Это и был насвай. На этом же рейсе были пресечены еще четыре попытки незаконного ввоза почти десяти килограммов этого вещества.

Признаюсь честно, слово «насвай» я впервые прочитала в сообщении пресс-службы Минераловодской таможни. Но ее сотрудники разъяснили, что это некурительное изделие из табачной пыли с добавлением подщелачивающих компонентов. И тут – минуточку – поинтересуемся: что сие за компоненты?

Насвай (насыбай, нас, нац, нос, айс), объясняют специалисты, – никотиносодержащий продукт, наркотик. Это маленькие зеленые шарики, зернышки с неприятным запахом и вкусом. Делается он только в домашних условиях. Основные компоненты – махорка или табак, раньше – растение нас. В состав также может входить гашеная известь, а обычно куриный помет или верблюжий кизяк, компоненты различных растений, масло. Для улучшения вкуса иногда добавляют приправы. Кстати, когда растения поливают неразбавленным куриным пометом, они «сгорают». Но то же происходит и в организме человека: в первую очередь «горят» слизистые рта и желудочно-кишечного тракта. Язва желудка обеспечена

На этот фактически наркотик подсаживают детей 13 – 16 лет, а это в основном школьники. Почему? Ответ очевиден: насвай легко изготовить, он имеет низкую себестоимость. Да и купить его можно дешево. Я просмотрела более десятка сайтов, которые выдал Гугл на запрос «купить насвай в Ставрополе». Адреса есть. Цена, поверьте, вполне по школьному карману. Попался только один заблокированный сайт. Есть прямые ответы на вопрос, как сделать отраву дома. А в одной из социальных сетей действует ставропольская группа «Клуб любителей насвая», желающим предлагают вступить… Вопрос, куда смотрят правоохранительные органы, повисает в воздухе. А его хоть сотрясай, хоть не сотрясай, толку не будет.

А ведь, констатируем, наркотик становится все более и более популярным. И опасным. Потому что насвай по действию на центральную нервную систему схож с психотропными веществами. Его регулярное употребление сказывается на психическом развитии: снижается восприятие и ухудшается память, появляется неуравновешенность. При длительном злоупотреблении изменяется личность, нарушается психика с преобладанием неустойчивых эмоциональных состояний и психопатизацией поведения. А уж осложнения в виде раковых заболеваний ротовой полости и желудочно-кишечного тракта (по данным узбекских онкологов, в 80 процентах случаев его употребления) просто обеспечены. Потребление насвая несет и еще одну опасность. Экскременты животных, используемые в его составе, заражают человека кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями, в том числе вирусным гепатитом. У людей, употребляющих этот наркотик постоянно, не может быть детей.

С начала года по фактам незаконного ввоза наркотического вещества минераловодскими таможенниками возбуждено 24 дела об административном правонарушении. Это значит, что более 17 килограммов насвая будет уничтожено, а владельцам придется уплатить штрафы. Это хорошо. Но, скажем честно, это далеко не решение проблемы.