Фото: пресс-служба полпредства в СКФО Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Фото: пресс-служба полпредства в СКФО Вячеслав Битаров

Для обсуждения регулярного снабжения энергоресурсами Северной Осетии, в Москве провели встречу Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава республики Вячеслав Битаров.

Строительство газопровода для сел Алагирского района планировалось закончить в декабре 2017. Но на встрече В. Битаров попросил решить вопрос к началу отопительного сезона. Вообще же за 10 лет уровень обеспеченности газом в республике увеличился больше чем на 10% .

Уделили внимание и неприятным темам – долгу Северной Осетии за потребленный газ.

Одним из итогов встречи стало решение о возобновлении строительства игровых площадок в рамках программы «Газпром – детям».