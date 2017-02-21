Для обсуждения регулярного снабжения энергоресурсами Северной Осетии, в Москве провели встречу Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава республики Вячеслав Битаров.
Строительство газопровода для сел Алагирского района планировалось закончить в декабре 2017. Но на встрече В. Битаров попросил решить вопрос к началу отопительного сезона. Вообще же за 10 лет уровень обеспеченности газом в республике увеличился больше чем на 10% .
Уделили внимание и неприятным темам – долгу Северной Осетии за потребленный газ.
Одним из итогов встречи стало решение о возобновлении строительства игровых площадок в рамках программы «Газпром – детям».