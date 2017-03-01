Непростую тему подняли участники слушаний на недавнем заседании общественного совета при министерстве культуры края: речь шла о платных услугах, оказываемых в государственных учреждениях культуры. Дискуссия была достаточно бурной, местами даже болезненной. О ее основных акцентах и итогах рассказывает председатель общественного совета при МК СК Владимир Лычагин.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Владимир Лычагин Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ «Звуки и ароматы Парижа» – в Ставропольской краевой филармонии. Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Ставропольской краевой филармонии. Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ В Ставропольской краевой филармонии.

– Владимир Маркович, наверное, отнюдь не случайно этот разговор зашел именно сейчас?

– Кому-то может показаться парадоксальным то, что в нынешних условиях, когда экономика страны переживает трудный период и каждый из нас ощущает это на себе – на зарплатах, пенсиях, ценах, вдруг поднимается тема платных услуг. Но на самом деле она назрела основательно. Потому что платная услуга как составная часть всего объема услуг культуры по-своему формирует имидж отрасли. Это давно почувствовали музейщики, библиотекари, работники театров, концертных организаций. На слушаниях мы постарались выработать совокупное мнение профессионального сообщества, основанное на взгляде «изнутри». Конечно, были озвучены разные точки зрения. Во-первых, сразу хотелось бы развеять миф о том, что культура будто бы живет исключительно за счет средств посетителей выставок, спектаклей и т. п. Обратимся к цифрам. Совокупный бюджет культуры края в 2015 году, например, составлял 3,9 млрд рублей, а платные услуги – около 260 млн.

– Капля в море!

– Такова реальность. Причем на общероссийском фоне этот показатель даже ниже, хотя наш регион нельзя назвать таким уж депрессивным. Возникает вопрос: как дальше быть учреждениям культуры с платными услугами, способны ли они стать надежной статьей доходов? Ведь имеет место и такая точка зрения, что культуру надо вовсе вывести из рынка, что она должна стать полностью заботой государства. Ибо культура формирует мировоззрение человека, регулирует социально-психологические настроения в обществе.

– И это правда! Роль культурного продукта действительно трудно переоценить, если мы говорим о современном цивилизованном обществе.

– Культура вообще много чего делает для государства и человека… Однако оглядимся вокруг: фактически во всем мире культура существует в рынке. У нас же почему-то многие считают, что работники культуры, как курские соловьи, с утра до вечера поют, щебечут, не зная ни забот, ни труда… А на самом деле им хочется и кушать, и детей своих растить-учить, и вовремя оплатить коммуналку в тех же ДК, и изыскать средства на основную деятельность. А последняя статья расходов почти не закладывается в бюджетах музеев, театров… То есть им приходится на это зарабатывать самим, оказывая те самые непопулярные платные услуги. А чтобы их оказывать на достойном уровне, требуются вложения и в недешевое выставочное оборудование, и в сценические постановки или костюмы для танцевального ансамбля… К счастью, государство понимает, что неорганизованный досуг – весьма опасное в социально-психологическом аспекте явление и его нужно каким-то образом регулировать, чтобы регулировать настроения в обществе. С одной стороны, преодолевая страхи, тревожные состояния, с другой – реализуя корпоративные интересы разных социальных групп.

– Культура в целом снимает огромную долю негатива, регулярно загружаемого в нас будничным «конвейером» бытия.

– Поэтому увеличивается количество массовых действ и праздников, которые, как известно, для их потребителей бесплатны. У массового посетителя Дня города, Дня края, профессиональных празднеств, народных гуляний создается впечатление, что это все ничего не стоит. И только организаторы знают, насколько это затратное дело – грамотно, интересно, увлекательно провести то или иное мероприятие, в котором задействованы десятки, а то и сотни тысяч людей, что все это нужно охранять, оформлять, привлекать творческие силы. А посетитель еще недоволен бывает ценами, если все-таки покупает входной билет.

– При том что поход в небольшой музей обходится почти на уровне цены буханки хлеба, хотя равноценными они явно быть не могут.

– Важно заметить: государство у нас социально ориентированное, о чем заявляет постоянно. На этом фоне представляется весьма популистским решение федеральных властей сделать бесплатными посещения музеев школьниками. А ведь это основной потребитель музейных образовательных и просветительских программ. И этой категорией перечень льготников не ограничивается, есть еще военнослужащие, инвалиды, участники боевых действий… И без того небогатые музейные доходы стали еще скупее. Словом, не продуманная до конца, хоть и важная социальная гарантия привела к тому, что государство не компенсировало музею выпавшие доходы. А как музею выкрутиться? Только найти какие-то новые формы платной услуги, которые устроили бы покупателя билета и содержательно, и по качеству. Да, у них осваиваются разные учебные программы, но и это упирается в необходимость технологического обеспечения: современными наглядными постерами, материалами, а еще нужно приплачивать музейным педагогам…

– Но решение-то принято, и его приходится как-то сочетать с реальными заботами.

– Прежде всего нужно в дальнейшем все-таки предусмотреть компенсацию выпавших доходов за счет госбюджета, иначе мы поставим прежде всего музеи в тяжелое положение. Театры и концертные организации в силу своей специфики как-то с этим справляются, регулируя цены на билеты. Считаю, очень правильным путем идет Ставропольская краевая филармония, на симфонические концерты нового проекта «Музыкальные столицы мира» привлекая зрителя ярким декорированием сцены и фойе, дополнительными концертными номерами, приглашением очень сильных дирижеров и исполнителей. И публика охотно на это идет, потому что видит, на что тратит деньги. Билеты там раскупаются быстро. Вот вам образец того, что платная услуга содержательно обеспечена и интересна покупателю. Конечно, библиотекам и музеям сложнее, они пока в поиске и, думаю, найдут выход за счет расширения спектра дополнительных услуг – музейных уроков, всевозможных лекториев, освоения регионального краеведческого элемента.

– Владимир Маркович, а какова ситуация с платными услугами на селе?

– Там еще сложнее! У селян, как известно, заработки непостоянные, а натурой не рассчитаешься – десятком яиц или литром молока за концерт в клубе. Небольшой сельский клуб, столь же небольшая библиотека или музей живут трудно. Они, конечно, пытаются выстроить партнерские взаимоотношения с фермерскими хозяйствами, сельхозпредприятиями. Наиболее активные добиваются успехов, о подобных примерах писала и ваша газета, в частности, об опыте колхоза «Радуга» Новоалександровского района или села Верхнерусского, где привлеченные средства серьезно поддерживают учреждения культуры. Но все эти примеры единичны, не массовы и не решат судьбы малых клубов хутора Ямки или сельца Бородыновка…

– Чем им можно помочь?

– Селяне должны сами определяться с ценами и приучать жителей к пониманию того, что билет на крупный концерт стоит денег. А организаторам культуры желательно быть в деловом контакте с фермерскими хозяйствами, сельскими бизнесменами. Нужна солидарная ответственность всех живущих на данной конкретной территории, своего рода патриотизм в вопросах культурного развития села. Они, как я знаю, стараются, например, те же молодежные дискотеки поднять на современный уровень, но для этого требуется хорошее оборудование, звук и свет, чтобы потом требовать с молодежи за эту услугу более высокую плату. Но чисто автоматическое повышение цен ничего не даст ни музею, ни библиотеке. Люди должны видеть, что им нового предлагают, например, новую выставку, посвященную истории конкретного предприятия, школы и т. д. Искать нужно партнеров, причем искать творчески.

– А все ли работники культуры готовы к этому, умеют ли они это делать вообще?

– Правильный вопрос! У нас налицо острая нехватка хороших маркетологических знаний. Да, кто-то что-то где-то прочитал в Интернете, но как применить это в библиотеке, музее, театре? Явно нужны специальные учебные тренинги. Участники слушаний выразили пожелание при переподготовке кадров обязательно предусматривать уроки маркетинга, как и фандрайзинга, чтобы клубные, музейные, библиотечные специалисты учились искать спонсоров, раскручивать собственное дело, пускай и небольшое.

– Завклубом может быть хорошим человеком, отлично играть на баяне, умеет собрать людей вокруг себя, а вот как денежку добыть…

– Потому что он не знает, как подступиться к этой проблеме, с чего начать и как закончить, чем обогатить услугу даже исходя из того минимума возможностей, который у него под рукой… Не случайно на запланированной в ноябре нынешнего года межрегиональной конференции «Региональная культурная политика: генезис, приоритеты, направления, опыт реализации», организуемой министерством культуры края совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом, участники слушаний предложили внести отдельной секцией вопросы экономики в культуре, платных услуг и спонсорства. С проведением соответствующих мастер-классов.

Определенной поддержкой учреждениям культуры на местах, по мнению участников дискуссии, может стать и внедрение их в социальную рекламу городов и сел. Сегодня они там практически никак не обозначены. Есть все что угодно, вплоть до борьбы с табаком, а культуре места не находится. Члены общественного совета считают необходимым обратиться к главам городских и муниципальных округов и районов при формировании социальной рекламы на улицах и площадях учитывать наиболее значимые культурно-исторические события.

– А также и на официальных сайтах тех же администраций городов и сел. Как это нередко делается на сайтах правительства края и министерства культуры СК.

– Кстати, в городе Ставрополе культура достаточно широко представлена в социальной рекламе. Этот пример надо брать на вооружение. И тогда люди будут больше знать о том, что готовят им в том или ином учреждении культуры и что эти новинки платные. Вот почему всем руководителям госучреждений культуры и искусства рекомендовано активно популяризировать эксклюзивные платные услуги на всех информресурсах, в том числе сети Интернет. А также творчески объединять партнерские усилия в проведении совместных платных мероприятий – общих выставочных, библиотечных, концертных проектов. Развивать абонементную систему обслуживания школьников и студентов с гибкой ценовой шкалой, тем более что опыт этой работы у нас имеется. А обобщение удачного опыта по расширению платных услуг проводить постоянно! Этого сейчас очень не хватает.