Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Освящённый в Иерусалиме Крест в Казанском кафедральном соборе Ставрополя

18 марта, в канун Крестопоклонной недели Великого поста, в Ставрополе состоится традиционный крестный ход с освященным в Иерусалиме крестом.

Святыню пронесут по улицам города из Крестовоздвиженского храма (ул. Голенева, 67) до Казанского кафедрального собора (Кафедральная пл., 1). Шествие возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Начало крестного хода в 16.00. В 17.00 после принесения святого креста в Казанском кафедральном соборе будет совершено торжественное вечернее богослужение.

В Казанском соборе крест будет находиться до праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, а затем также крестным ходом вернется в Крестовоздвиженский храм.