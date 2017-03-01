Фото: пресс-служба администрации Невинномысска Невинномысские школьники приняли участие во Всероссийском историческом квесте «1941. Заполярье»

Невинномысск стал одной из площадок проведения Всероссийского исторического квеста «1941. Заполярье». Он посвящен действиям советских войск на Кольском полуострове в начале Великой Отечественной войны.

Участниками квеста стали волонтеры отряда «Штормовое предупреждение» и более 70 школьников. В ходе игры ребята расшифровывали записи, своими руками сделали арбалет, читали тайные карты, изучали исторические материалы, архивные данные. Затем они применили полученные знания на практике при прохождении станций. Каждая из них реконструировала определенное событие, произошедшее в 1941 году.

Как сообщили в администрации Невинномысска, победителем квеста стала команда «Лицей+» (лицей № 6).