Илья Сургучев

Заместитель председателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина провела совещание, посвященное вопросу создания попечительского совета Благотворительного фонда «Наследие Ильи Сургучёва». В нем приняли участие митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, представители музейного сообщества, литературоведы, ученые, краеведы, писатели. Они обсудили ряд мероприятий по возвращению из забвения имени ставропольского писателя Ильи Сургучёва и популяризации его творчества. Ирина Кувалдина подчеркнула, что этот процесс представляет собой целый комплекс организационных, политических и иных мер. Участники совещания высказали свои предложения, которые были приняты к рассмотрению.

Илья Дмитриевич Сургучёв родился в Ставрополе в 1881 году. Выпускник Ставропольской духовной семинарии и Санкт-Петербургского университета, автор рассказов и повестей, публицистических статей, романа «Губернатор», пьес, успешно шедших на сценах ведущих российских театров, в 1920 году эмигрировал через Константинополь в Париж, где и провел остальные годы жизни. Похоронен в Париже.