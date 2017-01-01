Фото: Олег Новицкий (novitskiy_iss) Буденновск из космоса Фото: Олег Новицкий (novitskiy_iss) Снимок из космоса Фото: Олег Новицкий (novitskiy_iss)

Ленты всех информационных агентств облетело сообщение о том, что летчик-космонавт Герой России Олег Новицкий, совершающий свой второй полет в космическое пространство на МКС, сфотографировал с орбиты город Буденновск.

Кто бы когда бы ни побывал на Ставрополье — от классиков Пушкина и Лермонтова до современных туристов-курортников — все обязательно влюблялись в наш благодатный край, откровенно завидуя тем, кому посчастливилось здесь появиться на свет и жить. Теперь то же самое можно сказать и о людях служивых, часть ратной жизни которых прошла в этом регионе.

В Буденновске будущий покоритель космоса служил заместителем командира авиационной эскадрильи штурмового авиаполка. На снимке он умудрился даже разглядеть дом, в котором проживал вместе с семьей на протяжении десяти лет, чем и поделился в одной из социальных сетей.