Фото пресс-службы губернатора СК Константин Шишманиди Фото пресс-службы губернатора СК Лариса Калинченко

На очередном заседании правительства края под председательством первого зампреда ПСК Ивана Ковалёва о выводах рабочей группы по социально-экономической ситуации в Предгорном районе доложила вице-премьер – министр финансов СК Лариса Калинченко. Муниципальной власти были адресованы серьезные критические замечания.

Предгорный район отмечен достижениями по целому ряду показателей в сфере сельского хозяйства, переработки и промпроизводства. Однако при этом совершенно не использует свою максимальную приближенность к курортной инфраструктуре Кавказских Минеральных Вод. Ориентированность местных производителей на обеспечение необходимыми продуктами питания санаторного комплекса ничтожна, если не сказать, практически равна нулю. Недостаточно внимания уделяется развитию туристско-рекреационного потенциала. Кроме СПА-комплекса в станице Суворовской назвать больше нечего. А отсутствие актуальной информации об инвестиционных площадках лишает территорию шансов на развитие.

На 40 процентов за прошлый год выросла недоимка. В первую очередь это потери по земельному налогу. На 203 миллиона рублей насчитала рабочая группа нарушений в использовании финансовых средств. Львиная доля этой суммы приходится на госзакупки, проведенные некорректно, ошибки градостроительной политики. Отмечены случаи предоставления земельных участков под коммерческое использование без процедуры торгов.

Недостаточно в районе уделяется внимания охране окружающей среды. Лишь 50 процентов населения заключили договоры на вывоз мусора. Страшно представить, где оседает другая половина коммунальных отходов. Во второй горно-санитарной зоне появились объекты, никаким образом не связанные с лечением и отдыхом, что категорически запрещено законом. Это, в частности, производство по переработке мяса птицы, автомобильная стоянка. 26 из 45 населенных пунктов района не имеют центрального водоснабжения. Много вопросов к кадровому составу учреждений сферы образования. Среди преподавателей увеличивается доля специалистов пенсионного возраста, которым нет достойной смены. Только 18 процентов директоров средних школ имеют в соответствии с профессиональными стандартами второй диплом по менеджменту. В администрациях шести муниципальных образований не соответствуют Указу президента перечни муниципальных служащих, которые обязаны подавать сведения о доходах.

Вне географии оказался район и по формированию политики межнациональных отношений. Эта работа если и проводится, то не имеет системного характера, несмотря на многонациональный состав населения и близкое соседство северокавказских республик. Сегодня Предгорный остается единственным районом, где нет программы по профилактике угроз терроризма и экстремизма.

Понятно, что действующему главе Игорю Мятникову приходится отвечать за дела предшественников. За два последних года у руля побывали три руководителя, последние два — в роли и. о. Действующий глава администрации заступил на должность в конце июля 2016 года. Выступая на заседании правительства, И. Мятников сообщил, что разработка районной стратегии социально-экономического развития уже ведется. В документе будут учтены все замечания рабочей группы. Вопрос остается на контроле у краевой власти. На исправление недостатков дан год. Отчет о выполнении руководство района обязано будет представить к 15 марта 2018 года.

О работе с обращениями граждан к губернатору в 2016 году проинформировала заместитель председателя – руководитель аппарата правительства СК Ольга Прудникова. Увеличилось количество жалоб по обеспечению многодетных семей земельными участками под ИЖС. Увы, зачастую местные власти отдают им неудобья, далекие от инженерной инфраструктуры. Люди вынуждены отказываться, соответственно, очередь льготников вопреки чаяниям сокращается медленно. Острый момент переживает край в связи с перезаключением договоров на аренду земельных паев: жалоб, связанных с решением этих вопросов, прибавилось. Меньше писем поступило по вопросам здравоохранения, образования, транспортного обслуживания, архитектуры и градостроительства. К великому удивлению, в ряде ведомств обнаружились липовые «телефоны доверия». Дается, как правило, телефон приемной или простого специалиста, который не может ответить на вопросы граждан.

Сколько будем платить с 1 июля за коммунальные блага? На этот вопрос ответил председатель региональной тарифной комиссии Константин Шишманиди. Тарифы на электрическую энергию для населения Ставрополья установлены единые – с ростом по отношению к действующим в 4,08 процента, то есть ниже определенного Федеральной антимонопольной службой России уровня, равного 4,8 процента. Плата за электроэнергию для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами, составит 4,33 руб./кВтч, для сельского и городского населения, пользующегося электрическими плитами, – 3,03 руб./кВтч. Тарифы остаются по-прежнему на уровне ниже экономически обоснованных, то есть с долей субсидирования за счет иных потребителей.

В филиале ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго» еще в 2011 году начато ускоренное обновление сетевого хозяйства за счет кредитных ресурсов с последующим их возвратом из тарифной выручки. Согласно отчетам предприятия за период до 2016-го включительно, объем инвестиционных вложений составил 4,1 миллиарда рублей. А потребителями оплачено пока только 1,9 миллиарда рублей, чему способствовали в том числе и сдерживающие меры по росту тарифов в интересах потребителей. Однако платить по счетам все равно придется, причем оставшаяся сумма 2,2 миллиарда рублей подлежит возврату в ценах последующих лет. Готовьтесь, граждане!.. Дабы смягчить ценовое давление, региональной комиссией в ФАС РФ направлено заявление о продлении периода для возмещения инвестиционных трат до 2020 год включительно. Будем рубить хвост по кусочкам.

Согласно прогнозу, рост цен на газ для населения составит с 1 июля 3,9 процента. О воде. Диапазон тарифов для населения составит: на питьевую воду — от 13,65 до 61,43 руб. за кубометр, на водоотведение от 16,8 до 62,93 руб. за кубометр. Прибавка по краю 2,8 процента. Понятно, что это «средняя температура по больнице». РТК обещала проконтролировать, чтобы никто из водоснабжающих организаций не выходил за эти пределы. Диапазон по теплоснабжению от 905,44 до 3065,96 руб. за гигакалорию. Среднекраевой прирост не должен быть выше 3,46 процента.

Индекс изменения общей платы за коммунальные услуги по Ставропольскому краю утвержден Правительством РФ в размере 3,7 процента. Предельно допустимое отклонение — 2,2 процента. Это значит, что рост совокупного платежа по отдельным муниципальным образованиям не должен превышать 5,9 процента.