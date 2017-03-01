Совещание межведомственной рабочей группы

Владельцы квартир, переведенные на индивидуальное отопление (при сохранении в доме централизованного), не могут быть избавлены от оплаты тепловой энергии, констатировали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

В ведомстве пояснили, что в некоторых населенных пунктах Ставрополья сложилась ситуация, когда жильцам квартир с индивидуальным отоплением ежемесячно начисляется плата и за потребленный газ, и за тепловую энергию. Но иного порядка расчета действующее законодательство не предлагает.

Дело в том, что схема теплоснабжения дома с централизованным отоплением подразумевает потребление тепловой энергии на обогрев не только жилых помещений, но также подъездов, стен, подвалов и т.д. – того, что принадлежит всем собственникам. А в жилищном законодательстве, подчеркивают в ГУП СК «Крайтеплоэнерго», отсутствует понятие «теплоэнергия для содержания общего имущества». Не прописан также механизм начисления платы в домах с комбинированным теплоснабжением.

По этому вопросу в министерстве ЖКХ Ставропольского края прошло совещание межведомственной рабочей группы. Решено обратиться к опыту других регионов, чтобы найти оптимальное решение проблемы жильцов квартир, переведенных на индивидуальное отопление.