На коллегии комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества На коллегии комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества

Привлечение казаков Ставропольского окружного казачьего общества ТВКО к несению государственной или иной службы обсудили на коллегии комитета края по делам национальностей и казачества. В зону особого внимания попали казачьи дружины. В работе коллегии принял участие заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по СК Владимир Демин. Возглавил заседание заместитель председателя правительства края Юрий Скворцов.

Атаман Терского войска Александр Журавский подчеркнул, что каждая третья дружина по охране общественного порядка в крае – казачья, а каждый второй дружинник – казак. Из 304 дружин казачьими являются 103. Он напомнил, что в ходе антитеррористических мероприятий, проводимых в апреле 2016 года, после известных событий в Новоселицком районе, было обеспечено круглосуточное дежурство казаков в восточных районах Ставрополья, в остальных обществах казаки были переведены на усиленный вариант несения службы, сформированы мобильные группы для решения любых задач.

Статистика краевого полицейского главка информирует, что в 2016 году при помощи Окружной дружины было раскрыто 141 преступление, в том числе: один разбой, 40 краж, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и наркотиков 39. Задержано 79 человек, находящихся в розыске, изъято свыше 11 килограммов наркотических веществ.

Вопрос выделения дополнительных средств на деятельность дружины рассматривался на заседании комитета Думы Ставропольского края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям, на заседании совета при губернаторе по делам казачества. По итогам этой работы еще 48 казаков станут дружинниками, будут обеспечены формой, удостоверениями, жетонами и застрахованы. В результате будут усилены подразделения в Ставрополе, Железноводске, Пятигорске, Минеральных водах и Кисловодске.

Владимир Демин считает, что совместная деятельность сотрудников полиции и казаков принесла очевидные положительные результаты. Помимо окружной дружины на платной основе еще порядка полутора тысяч казаков задействовано в охране порядка на Ставрополье на добровольных началах. Однако, дружины созданы еще не везде и не все казачьи общества реализуют свои полномочия по охране порядка, данные им по закону.