Фото: пресс-служба минприроды края В крае стартовала экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья» Фото: пресс-служба минприроды края В крае стартовала экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья» Фото: пресс-служба минприроды края В крае стартовала экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья»

15 марта в крае стартовала ежегодная экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья». Ее цель – развитие экологической культуры и образования. В акции примут участие представители власти, образовательных учреждений, общественных природоохранных организаций и другие.

В рамках акции пройдет множество мероприятий. В частности, запланировано проведение конкурсов и фестивалей, эко-олимпиад, семинаров, научно-практических конференций, «круглых столов», выставок, викторин, познавательных экскурсий.

Традиционно в городах и селах будут организованы субботники, месячники по благоустройству территорий, санитарные акции. Основное внимание будет уделено уборке территорий населенных пунктов, лесопарковых зон, придорожных и лесных полос.