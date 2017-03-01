Фото: пресс-служба минэкономразвития СК Делегация Ставропольского края в республике Беларусь Фото: пресс-служба минэкономразвития СК Делегация Ставропольского края в республике Беларусь

15 марта в республике Беларусь начала свою работу официальная делегация Ставропольского края. Возглавляет её губернатор Владимир Владимиров. В делегацию также вошли: председатель Думы СК Геннадий Ягубов, первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, заместитель председателя правительства – министр экономического развития Андрей Мурга, министр сельского хозяйства Владимир Ситников, краевые депутаты, представители бизнеса.

Как сообщили в пресс-службе министерства экономического развития СК, в течение первого рабочего дня ставропольская делегация посетила ведущие предприятия Республики Беларусь: ОАО «МАЗ» — с конвейера, которого сходят известные всему миру седельные тягачи и бортовые автомобили, ОАО «Амкодор» — одного из ведущих предприятий по производству специальной техники не только в Белоруссии, но и в странах СНГ, Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов — лидера белорусского сельхозмашиностроения, Бобруйский кожевенный комбинат, который поставляет свою продукцию многим обувным фабрикам Белоруссии, России, Украины, Молдавии, стран Прибалтики. Итогом первого дня визита стало проведение рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Ставропольского края. Отмечено, что следствием интенсивного развития взаимовыгодных отношений стал рост внешнеторгового оборота, который по итогам 2016 года превысил 98 млн. долларов США. Также на встрече шла речь о расширении взаимовыгодных связей в сфере промышленности, станкостроении, энергетике, сельском хозяйстве.

– Главное о чем удалось договориться – развитие прямых кооперационных связей между предпринимательскими структурами Ставрополья и Белоруссии, проведение деловых миссий предприятий. Запланирован обмен опытом в сфере образования, природопользования, культуры и туризма, прокомментировал результаты первого дня пребывания ставропольцев Андрей Мурга. – Перспективными направлениями сотрудничества могут также стать производственная кооперация и агропромышленный комплекс.