Фото: из архива газеты «СП» Многоквартирный дом Многоэтажный дом

Как уже сообщала «СП», бесплатная приватизация жилья в России стала бессрочной. Соответствующий федеральный закон подписал президент В. Путин.

Напомним, что жители нашей страны получили возможность бесплатно оформить жилье в собственность с 1992 года. По данным Управления Росреестра по Ставропольскому краю, за это время таким правом в регионе воспользовалось более 274 тысячи человек, приватизировано было чуть менее 152 тысяч жилых объекта. В Ставрополе приватизировали жилье 77, 2 тысячи человек, при этом в собственность граждан оформлено свыше 43,5 тысячи объекта жилого фонда.

Сроки бесплатной приватизации жилья продлевались шесть раз.