Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Очный тур краевого конкурса «Воспитатель года – 2017» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Очный тур краевого конкурса «Воспитатель года – 2017» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Екатерина Татаринцева из Грачевского района Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Очный тур краевого конкурса «Воспитатель года – 2017» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Очный тур краевого конкурса «Воспитатель года – 2017» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Очный тур краевого конкурса «Воспитатель года – 2017» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Очный тур краевого конкурса «Воспитатель года – 2017» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ «Воспитатель года – 2017» в Ставрополе

14 марта в Ставрополе открыли очный тур краевого конкурса «Воспитатель года – 2017». Яркое мероприятие прошло, конечно же, с участием малышей. Воспитанники «ЮСИшки», где состоялось торжество, специально к этому дню подготовили несколько танцевальных и вокальных номеров, чем здорово скрасили волнение участников.

Кстати, в этом году тридцать четыре воспитателя из территорий края будут бороться за главный приз – хрустальную жемчужину. Предугадать результаты невозможно, но настрой у конкурсантов серьезный. Корреспонденту «Ставропольской правды» Екатерина Татаринцева из Грачевского района рассказала, что будет бороться за победу. Девушка уже шесть лет работает с малышами и точно знает, как найти подход к каждому детскому сердцу – нужно быть искренней.

– Моя бабушка Лидия Степановна всю жизнь проработала в детском саду и всегда говорила, что воспитатели – это волшебники, которые приносят детям радость, помогают им в сложные минуты. Поэтому профессию я не выбирала, это призвание. Пришла в детский сад помощником воспитателя, училась у коллег, а теперь сама веду группу и очень счастлива. Дети, когда меня впервые увидели, восторженно произнесли: «Какая красивая у нас воспитательница!», – с улыбкой рассказывала Екатерина, вспоминая первое знакомство с подопечными.

Конкурс «Воспитатель года» проводится по двум номинациям «Лучший воспитатель» и «Педагогический дебют». Впереди непростые испытания: завтра добрые волшебники проведут занятия с детьми. Сложность в том, что никто не знает, в какой группе будут его проводить, а значит очень важно с первых минут заслужить доверие малышей, увлечь, заинтересовать. Послезавтра пройдут мастер-классы, потом публичные лекции, ток-шоу… Члены жюри пообещали судить справедливо.