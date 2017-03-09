Виталий Алексеевич Орлов

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «убийство» по факту безвестного исчезновения Виталия Алексеевича Орлова, 09.06.1974 года рождения, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР. 11 декабря 2016 года Орлов ушел из производственной бригады ООО «Зенит» в поселке Заря Левокумского района и пропал.

На вид Виталию Орлову 42 года, рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, глаза карие, губы тонкие, зубы отсутствуют. Был одет в темно-синие куртку-пуховик и джинсы, серый пуловер, черные кожаные зимние ботинки на меху.

Всем, кому что-либо известно о его местонахождении, следственные органы просят сообщить в Нефтекумский межрайонный следственный отдел по телефону 8(865-43)3-16-36, или на короткий номер 02.