Фото: Центральная городская библиотека Невинномысска В Центральной городской библиотеке Невинномысска прошла презентация романа Тамары Сухоруковой – Лангуевой «Сладость радости»

В формате литературной гостиной прошло очередное заседание клуба «Встреча» в Центральной городской библиотеке Невинномысска. Героем вечера стала член Союза писателей России, автор шести стихотворных сборников, Тамара Сухорукова-Лангуева. В этот раз она впервые предстала перед читателями как прозаик. В ходе заседания «Встречи» прошла презентация нового, во многом автобиографичного романа Тамары Сухоруковой-Лангуевой «Сладость радости». Он только что вышел в свет.

Как сообщили в пресс-центре Центральной городской библиотеки, «Сладость радости» – остросюжетный роман с детективными ситуациями. Его герои, молодые девушки-студентки, находятся в поиске смысла жизни. Изящным прологом к повествованию стало стихотворение самого автора романа – «Нам, девочкам века двадцатого». В стихотворной композиции как кадры киноленты мелькают события и пейзажи, окрашенные глубоким личным переживанием.