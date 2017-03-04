Фото: пресс-служба СтГАУ Магомед Муртузалиев

В Челябинске под эгидой Федерации спорта слепых прошли Всероссийские легкоатлетические соревнования, собравшие более сотни слабовидящих спортсменов из 23 регионов страны.

Бронзовую награду турнира в беге на 200 метров среди мужчин завоевал студент третьего курса экономического факультета Ставропольского ГАУ Магомед Муртузалиев.

Результат нашего спортсмена — 24,61 сек. — является неплохой заявкой на попадание в ближайший резерв национальной сборной, формируемой для участия в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в столице Японии Токио.