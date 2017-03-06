Фото: пресс-служба ПАСС СК Ставропольские пожарные призывают население отказаться от сжигания сухостоя и мусора Фото: пресс-служба ПАСС СК Ставропольские пожарные призывают население отказаться от сжигания сухостоя и мусора

На Ставрополье продолжает полыхать сухостой. Пожарные призывают население отказаться от сжигания травы и мусора!

Только за прошедшие выходные, 11 и 12 марта, пожарные края 30 раз выезжали на тушение горящей травы. По словам специалистов, в большинстве случаев весенний всплеск ландшафтных пожаров связан с сезонным палом сухостоя. Сжигая старую траву, освобождают место для молодой. Таким образом готовят пастбища для выпаса скотины.

Как рассказали в ПАСС СК, случаи сжигания сухостоя на территории края повсеместны. Но нередко пал оборачивается большими неприятностями. Так, 11 марта на окраине хутора Усть-Невинский в Кочубеевском районе произошло два крупных пожара. В первом случае огонь, охватив 500 квадратных метров сухостоя, подошел к зданиям фермы, где внутри были заперты коровы и овцы. Ситуацию осложнил сильный порывистый ветер. Остановить стихию удалось в 20 метрах от здания кошары. Но вскоре пожар вспыхнул на другой окраине хутора, где полыхало уже два гектара. Огонь угрожал погубить хозяйство с техникой, зданием и животными. На схватку со стихией ушло около часа, но ферму пожарные отстояли.

– Такие пожары не могли случиться просто так. Сейчас в нашем районе нет условий для самопроизвольного возгорания сухостоя. Поэтому здесь, несомненно, присутствует человеческий фактор, – комментирует начальник ПЧ №134 ПАСС СК Алексей Ершов. – Пал сухостоя – настоящая угроза жилому сектору. Поджигая траву на пустырях, даже далеко от своего дома, люди не берут в расчет, что огонь – сильная и непредсказуемая стихия. Он легко может быть подхвачен ветром, и, впоследствии, уничтожить как сухостой, так и целый дом.