Фото пресс-службы министерства культуры СК Делегация Ставропольского края приняла участие в Международной выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2017». Фото пресс-службы министерства культуры СК Делегация во главе с заместителем председателя правительства края Ириной Кувадминой приняла участие в Международной выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2017». Фото пресс-службы министерства культуры СК Делегация Ставропольского края приняла участие в Международной выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2017».

Представители Ставрополья во главе с заместителем председателя правительства края Ириной Кувалдиной приняли участие в Международной выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2017».

Наша делегация стала самой многочисленной среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа, который, как и в прошлом году, был представлен объединенным стендом. Ирина Кувалдина прокомментировала: «Наша доля составляет более 16% в структуре услуг санаторно-курортного комплекса России. Мы ставим перед собой достаточно амбициозные планы – увеличение этой доли до 30% в 2030 году. Убеждена, что слаженная работа бизнеса и власти позволит нам реализовать все намеченные планы и превратить наши курорты в действительно мировые бренды».

Экспозицию Ставрополья посетили заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, министр культуры РФ Владимир Мединский, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.