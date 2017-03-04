Студенческое сообщество столицы края поддержало всероссийскую социальную кампанию «Сложности перехода».
На базе самого крупного университета Северного Кавказа на совещании с участием молодежных активов было принято решение сделать собственный вклад в воспитание законопослушных пешеходов, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Основным станет разработка программ для современных гаджетов, где будет не только «прописан» безопасный путь, но и даны советы по использования световозвращателей. Кроме того, студенты предложили популяризировать так называемый «Режим пешехода» – при котором автоматически включается фонарик на телефоне. Каждое предложение, обещают в Госавтоинспекции, не останется без внимания.