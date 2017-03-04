Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК Новые программы обучения пешеходов безопасному поведению предлагают ставропольские студенты Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК Новые программы обучения пешеходов безопасному поведению предлагают ставропольские студенты

Студенческое сообщество столицы края поддержало всероссийскую социальную кампанию «Сложности перехода».

На базе самого крупного университета Северного Кавказа на совещании с участием молодежных активов было принято решение сделать собственный вклад в воспитание законопослушных пешеходов, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Основным станет разработка программ для современных гаджетов, где будет не только «прописан» безопасный путь, но и даны советы по использования световозвращателей. Кроме того, студенты предложили популяризировать так называемый «Режим пешехода» – при котором автоматически включается фонарик на телефоне. Каждое предложение, обещают в Госавтоинспекции, не останется без внимания.