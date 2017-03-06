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В жилом районе «Гармония» пешеходным квестом открыли сезон активных городских игр на Ставрополье. Организаторами мероприятия выступили Строительная группа «Третий Рим» совместно с «Первым игровым агентством», представляющим междурнародную сеть активных городских игр Encounter.

Первый весенний квест в «Гармонии» привлек около сотни жителей Михайловска и Ставрополя. Для многих игра стала отличным семейным отдыхом. Более того, участники сразились за солидные денежные призы от Строительной группы «Третий Рим» и партнёров компании.

В весеннем квесте приняли участие люди абсолютно разных возрастов с интересом проходившие все локации. Задания квеста были разбросаны практически по всему жилому району: от многоквартирных жилых домов до таунхаусов. Так как игра была пешеходной, то участникам приходилось максимально быстро передвигаться. Те, кто первыми прошли все уровни игры, были признаны сильнейшими.

По итогам квеста определили трёх победителей. Первые два призовые места завоевали команды из Ставрополя, имеющие опыт участия в подобных мероприятиях. Третье место у команды из жилого района «Гармония» – семьи Ширяевых.

Также были разыграны три дополнительных приза от партнёров компании за самые неординарные фотографии в инстаграмм с хэштегом #весеннийквест. Остальные участники получили поощрительные призы.

Прошедший квест станет не единственным для жилого района «Гармония»: в ближайшее время планируется проведение еще одной более масштабной игры с десятком призовых мест.

Жилой район «Гармония» предоставляет жителям и гостям широкие возможности для ведения здорового образа жизни. На аллее «Ласточек» установлены силовые тренажеры, летом на временном стадионе регулярно проводятся футбольные матчи. Для любителей менее активного спорта – турниры по шахматам. Совсем скоро ожидается открытие физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий дзюдо, самбо и другими видами единоборств.

Район привлекает все больше жителей Ставрополья благодаря развитой инфраструктуре, широкому выбору жилья, которое можно приобрести используя разные формы оплаты, включая материнский капитал, военную ипотеку. Более подробную информацию о жилом районе «Гармония» читайте на сайте застройщика, перейдя по ссылке.