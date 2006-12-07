Первые платные парковки в центре Ставрополя появились еще в начале 2015 года. Безусловно, в городе они были всегда, обустраивались за счет городского бюджета, по большей части на обочинах дорог, но два года назад многие из них приобрели статус и антураж платных – специальные знаки, разметка, паркоматы, кое-где шлагбаумы. Это решение городских властей тогда мало у кого вызвало овации. Но и по прошествии двух лет вопросов не становится меньше. Основной из которых – что этот «ход конем» дал городу и его жителям?

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Читаем на «фирменном» сайте: «По единодушному мнению жителей, именно пробки являются важнейшей проблемой города… Город нуждается в скорейшем изменении сложившейся за многие годы ситуации путем администрирования и создания парковочного пространства. Эта мера позволит снизить количество автомобилей, движущихся по городу, заложить основу для дальнейшего развития городской транспортной системы…».

Цели великолепные и бесспорные. И абсолютное большинство, я думаю, готово поступиться своими единоличными интересами и раскошелиться на общее благо. Читаем дальше: «Никакие темпы строительства парковок никогда не догонят темпы автомобилизации. К тому же на узких исторических улицах города, к сожалению, просто нет места для строительства парковок для всех желающих… Платная парковка решит проблему переизбытка личного транспорта в центре, а значит, и пробок».

Логика простая: если все несостоятельные граждане оставят свои средства передвижения дома, а на авто поедут только состоятельные, проблема пробок рассосется сама собой.

На том же сайте узнаем, что право на бесплатное пользование платной парковкой кроме инвалидов и спецтранспорта предоставляется неким «иным лицам в соответствии с нормативными актами администрации Ставрополя». Интригу держать не буду, списка «иных лиц» и оснований, на которых они паркуются бесплатно, мне раздобыть не удалось.

Глас народа

Что думают о платных парковках жители города.

Наталья Р.: «Я работаю в центре, утром завожу младшего в садик, старшую в школу, без машины мне никак не обойтись. Бесплатно можно припарковаться только на площади Ленина или у здания ГУВД. Но там парковки заполняются так, что вы-ехать потом в течение дня невозможно, придется ждать, пока все разъедутся. Паркуюсь во дворах, что делать? Жильцы недовольны, нас ведь много таких».

Сергей С.: «На работе человек проводит около 10 часов в день с учетом перерыва на обед и времени в пути. Умножаем на 30 рублей за час и получаем около 300 рублей в день, при пятидневной рабочей неделе – около 6000 в месяц».

Ирина С.: «Пробки становятся все большей проблемой, а общественного транспорта больше не становится, комфортных, вместительных автобусов почти нет».

Игорь Н.: «Подземных современных паркингов, за счет которых повсеместно решается проблема узких исторических улиц в европейских городах, у нас пока не видно».

Конечно, два года срок небольшой, возможно, деньги пока копят на решительную борьбу с пробками. И скоро мы без давки будем добираться в центр современным общественным транспортом, для которого будут выделены отдельные полосы по всему маршруту, построены новые дороги и развязки. А движение будет регулировать «умная» система, позволяющая переключать светофоры в режиме онлайн. Мечты, мечты…

Русская «матрёшка»

Из открытых данных любой желающий может узнать, что инвестиционное соглашение на строительство, обустройство и обслуживание платных парковок с администрацией краевого цента заключило ООО «Городские парковки Ставрополь», уставный капитал которого всего 10 тысяч рублей. Основной зарегистрированный вид деятельности ООО – производство компьютеров и периферийного оборудования. Также числятся консультативная деятельность, разработка компьютерного обеспечения и несколько видов торговли. Никаких строительных и дорожных работ в перечне нет...

Учредителем «Городских парковок Ставрополь» является ООО «Городские парковки», зарегистрированное в Краснодаре. Эту компанию, в свою очередь, учредили московское ООО «Лантер» и два физических лица. Одним из них с долей в уставном капитале в 1248 рублей 75 копеек значится Алексей Бердников, сделавший карьеру во властных структурах Кубани. В 30 лет он уже был заместителем руководителя управления экономики и целевых программ региона, а через два года ушел в бизнес, став директором и одним из учредителей компании «Лантер-Юг», преобразованной впоследствии в «Городские парковки», общий уставный капитал которой составляет около 15 тысяч рублей. Учредителем же московского «Лантера» является ООО «Ланит-Холдинг», владелец которого – Георгий Генс. Вот такая парковочная «матрешка» или вертикаль, кому как больше нравится.

Всезнающий Интернет сообщает, что Генс, согласно рейтингу русскоязычного журнала Forbes, с 2011-го входит в топ-200 самых богатых людей России. Максимальной отметки его капитал достигал в 2014-м – почти миллиард долларов. По данным на март 2016 года, он находится на 119-м месте списка с состоянием в семьсот миллионов «зеленой» валюты.

Хобби – горные лыжи, верховая езда и яхтинг. Имеет удостоверение пилота. Собирает редкие книги с гравюрами, офортами известных художников. Работы из коллекции Георгия Генса регулярно выставляются в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и в Центральном выставочном зале «Манеж».

Большую часть своего состояния Георгий Владимирович сделал на продвижении компьютерных технологий и продаже компьютеров государству. И связанные с ним фирмы не раз всплывали в коррупционных скандалах. Так, еще в 2006 году ООО «Ланит» фигурировало в расследованиях вокруг Пенсионного фонда России. У сыщиков были подозрения, что фирма поставляла компьютерное оборудование по завышенным ценам за «откаты» чиновникам ( «Коммерсант», 07.12.2006, «Пенсионный фон. Вокруг Михаила Зурабова разгорается очередной скандал»). В 2010-м ООО «Ланит» упоминается как участник подозрительной схемы поставок компьютерного оборудования в школы Москвы ( «Новая газета», 16.06.2010. «Человек с большими минкомсвязями»).

На чужих бы ошибках

В настоящее время на Кубани идет судебный спор между прокуратурой Краснодарского края и ООО «Городские парковки» о законности инвестиционного соглашения, согласно которому компания обязалась организовать восемь тысяч парковочных мест на улицах Краснодара. Надзорное ведомство считает, что при заключении данного документа мэрия предоставила инвестору преференции необоснованно. А также, что администрация кубанской столицы и «Городские парковки» при подписании соглашения имели намерение скрыть фактически заключенную сделку концессии, предусматривающую безвозмездное использование компанией муниципальных земельных участков. По оценке прокуратуры, условия соглашения ущемляют интересы муниципалитета, в бюджете которого фактически остается всего 10% прибыли, получаемой оператором парковок.

Однако пока прокурорские проигрывают дело: Арбитражный суд Краснодарского края и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа с оценкой надзорного органа не согласились.

Одновременно Контрольно-счетная палата Краснодара выяснила, что выплаты компании в бюджет оказались существенно ниже предусмотренных соглашением. Более того, депутат ГДРФ Сергей Обухов обнаружил, что даже при условии выполнения инвестором всех соглашений Краснодар может потерять не только деньги, собранные за платные места, но еще и доплатить придется из муниципального кармана. Если компания не достигнет финансовых показателей доходности, у города возникают риски возмещения недополученной выгоды из местного бюджета. В случае же банкротства все оборудование парковок уйдет банку-кредитору, а не будет передано городу через семь лет действия контракта, как предусмотрено соглашением.

Почему при таком раскладе никаких вопросов не возникло к ставропольским «Городским парковкам» и их учредителям у администрации нашей краевой столицы? Этот вопрос невольно возникает. Не правильнее ли было бы не связываться с проблемной компанией? Не ра-зумнее ли было бы создать муниципальное предприятие, чтобы парковочные деньги без посредников поступали в казну Ставрополя? Именно так поступили власти Москвы, где эксперимент с платными парковками оказался более успешным, создав ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

Дело № 14

Директор «Городских парковок Ставрополь» Сергей Саматоев, которому мне удалось дозвониться, на мои вопросы согласился ответить в письменном виде. Неделю ждала результата, пока меня не переключили на представителя пиар-отдела предприятия.

В администрации Ставрополя отправили в комитет городского хозяйства, где также общаться с журналистом желанием не горели. Однако письменный ответ, который больше похож на отписку, подготовили за подписью заместителя главы администрации, руководителя комитета городского хозяйства краевой столицы С. Савельева.

Итак, вопрос:

– Какие ставропольские организации участвовали в конкурсе, по каким причинам выбыли и как удалось выиграть конкурс ООО «Городские парковки»?

Ответ из «Парковок»:

– Администрация города проводила конкурс среди инвесторов на обустройство парковочных мест, и мы в нем участвовали. Главное, что требовалось, – способность оперативно обустроить большое количество мест за меньшие средства без потери качества. Имея уже достаточный опыт, мы выиграли этот конкурс и с тех пор реализуем проект в форме муниципально-частного партнерства.

В комитете городского хозяйства поступили креативнее: назвали номер постановления об условиях участия в муниципально-частном парт-нерстве по созданию платных парковок и отослали за подробностями на официальный сайт администрации города.

Перелопатив тонны конкурсной документации, ответ на свой вопрос я так и не смогла найти. Зато обнаружила любопытную информацию о том, как проводился этот конкурс, на сайте Федеральной антимонопольной службы. Документ называется «Решение по делу № 14».

Из него следует, что участников тендера было всего два: ООО «Городские парковки» и московское ООО «РТЛ Система». По выводам расследования УФАС по СК, проведенного совместно с прокуратурой Ставрополя, в действиях конкурсной комиссии присутствовала предвзятость в оценке заявок участников.

ООО «РТЛ Система» «срезали» в строгом соответствии с условиями конкурса: не представлена справка из налоговой об отсутствии задолженности. «Городские парковки» пожалели, хотя заявка победителя подлежала отклонению ровно по тем же основаниям.

В самой конкурсной документации тоже есть кое-что интересное. Например, обозначены минимальные затраты до 220 миллионов рублей на создание парковок и до 715 миллионов на их обслуживание. Если учесть, что речь идет о 3900 парковочных местах, то создание одного обойдется в 56 тысяч рублей, а на содержание его за семь лет потратят еще до 183 тысяч рублей. Это, повторюсь, минимальные требования конкурса. О каких цифрах договорились в итоге в соглашении – в открытом доступе такой информации не нашла. Но и это, кажется, дороговато, особенно если учесть, что «карманы» уже построены за счет бюджета, аренду за муниципальную землю парковщики не платят.

Оборудование, элементы обустройства парковок должны перей-ти в собственность города через семь лет. Все вырученные средства поступают в бюджет Ставрополя, но до 90 процентов суммы затем в виде субсидий возвращается парковщикам на покрытие подтвержденных расходов.

Пиар-служба «Городских парковок» отметила, что пока их бизнес – одни расходы. В 2016 году организация потратила на обустройство и содержание платных парковок Ставрополя 55 миллионов рублей, в то время как вернулось к ним в виде субсидий 6 миллионов из 7 миллионов рублей, потраченных ставропольчанами и гостями города на оплату стоянок автомобилей. Сколько платные парковки принесли денег в 2015 году, неизвестно, но сообщается, что доход за 9 месяцев 2016 года превысил более чем вдвое сумму, собранную за весь предыдущий год.

На вопрос, сколько стоит паркомат, шлагбаум и их установка и почему город самостоятельно не приобрел это оборудование, чтобы не 10%, а все заработанные деньги тратить на инфраструктуру транспортной сети, мне дали уклончивый ответ.

«На самом деле бесплатных парковок не бывает, – сказано в письме «Парковок». – Другое дело, кто за них платит, муниципалитет и абсолютно все общество, большая часть которого даже не пользуется машиной ежедневно, или же те, кто ими пользуется. Город в среднесрочной перспективе получает необходимый результат, не вкладывая денег из бюджета. На фоне кризиса это очень выгодное и дальновидное решение».

Выходит, инвестор несет огромные убытки, приняв на фоне кризиса недальновидное решение? Вот не верится, что предприниматель из списка Forbes мог так ошибиться с направлением денежных потоков. Создается ощущение, что кто-то очень неплохо устроился на нашей ставропольской обочине.

Уверена, что продолжение темы последует. Горожанам, конечно же, необходимо более четкое представление, как и за чей счет будет развиваться городская транспортная система. А пока по организации платных парковок в Ставрополе больше вопросов, чем ответов.