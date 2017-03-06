Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю На Ставрополье комбайн столкнулся с каретой скорой помощи

Поздно вечером 13 марта неподалеку от села Архангельского Буденновского района карета скорой помощи столкнулась с комбайном.

По данным Госавтоинспекции края, авария произошла на мосту, где транспорт попросту не смог разъехаться. В результате пострадали водитель и четверо больных, следовавшие в «скорой» из Буденновска в Зеленокумск. Выяснилось, что у мужчины, управлявшим комбайном, нет водительского удостоверения на данный вид сельхозтехники. Степень ответственности обоих водителей установят эксперты.