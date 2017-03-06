Избирательная комиссия Ставропольского края

В избирательной комиссии Ставропольского края проходят Дни открытых дверей. Например, здесь побывали студенты Северо-Кавказского федерального университета и кадеты Ставропольского президентского училища. Им рассказали об истории формирования избирательной системы на Ставрополье, как готовятся и проходят выборы, как работает Государственная автоматизированная система «Выборы». Большой интерес у гостей вызвала работа сервисов «Найди свой избирательный участок» и «Найди себя в списке избирателей». Ребята все это проделали самостоятельно. На вопросы молодежной аудитории ответил председатель избирательной комиссии СК Евгений Демьянов.