Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Наступила весна. Наконец-то это произошло не только в календаре, но и на улице. А этот период ассоциируется не только с пробуждением всего живого после зимней спячки, но и с возобновлением чемпионата России по футболу. С новыми силами, а многие и с новыми игроками продолжают наши клубы выявлять сильнейшую команду России. В этом сезоне баталии за первое место весьма интересны по сравнению с предыдущими, когда за чемпионство объективно боролись две, от силы три команды. Сейчас ситуация такова, что на «золото» претендуют целых пять команд, и у каждой на этот счет есть свои аргументы. Вполне возможно, что по мере приближения турнира к завершению их число уменьшится. А если нет, это, несомненно, добавит зрелищности в борьбе за первое место.

Первым из претендентов на «золото» рассмотрим шансы ФК «Краснодар». На мой взгляд, в этой гонке команда из одноименного города является аутсайдером. И вот почему. Дружине Игоря Шалимова может элементарно не хватить физических ресурсов, ведь краснодарцы из игры в игру выступают одним и тем же составом порядка 15 игроков. Причем эта тенденция прослеживается во всех турнирах. Отсюда потеря постоянной концентрации, чему ярчайшее подтверждение – проигранный кубковый матч с «Уралом», в котором южане умудрились уступить, ведя в счете 3:0. «Урал» же не «Барселона», чтобы вытаскивать такие игры!

Еще одним клубом, претендующим на «золото», является неплохо пошумевший в Европе ФК «Ростов». Главными козырями этого клуба являются стабильность состава, опыт игры в нескольких турнирах, по сути, одним и тем же составом и, конечно же, выстроенная Курбаном Бердыевым командная игра. Против лишь существенная очковая фора конкурентов.

Входит в этот список также и питерский «Зенит», у которого после вылета из Лиги Европы осталась одна задача в сезоне – победа в чемпионате, иначе это будет провал. За чемпионство «Зенита», пожалуй, только лишь опыт участия в битвах за «золото» нашего чемпионата и длинная скамейка игроков, где собраны, по российским меркам, хорошие футболисты (это относится прежде всего к легионерам). Но функциональные и игровые проблемы у «Зенита» никуда не делись.

ФК ЦСКА на пару с «Зенитом» является частым чемпионом России последних лет. И в этом сезоне армейцы имеют неплохие шансы на чемпионство. Неучастие в еврокубках лишь увеличивает шансы армейцев в борьбе за «золото». Опять же, опыт становиться чемпионом в тех ситуациях, когда, казалось бы, ясно, что ЦСКА им не станет, у армейцев имеется, что говорит о стабильности команды и крепких нервах игроков и делает ее опасной для конкурентов в борьбе за первое место в нынешнем сезоне. Так что все будет зависеть от той планки, которая поставлена перед главным тренером Виктором Ганчаренко руководством команды и им самим перед собой и игроками. Сейчас у ЦСКА непростой период выстраивания новой игры, и чем быстрее тренер армейцев сможет закончить эту перестройку, тем явственнее станут видны истинные амбиции клуба в этом сезоне.

Последним претендентом на чемпионство, а по сути, первым, является московский «Спартак». Клуб закрепился вверху таблицы и имеет определенный очковый отрыв от второго места. И здесь должна сыграть роль игровая стабильность клуба. Очевидно, что команда будет терять очки и то, как часто это будет происходить, и станет решающим фактором за сохранение ими первого места вплоть до окончания чемпионата. Фактор за чемпионство «Спартака» – новые игроки неплохого качества. Но в команде достаточно также возрастных игроков, которых может физически не хватить до конца турнира. Отсутствие опыта финишировать на должном уровне также может помешать «Спартаку» стать чемпионом. Если красно-белые смогут удержать уже взятую ими планку, то смогут сохранить первое место. А если нет – то винить им, кроме себя, будет некого.

Подводя итоги, отмечу, что игры ЦСКА – «Зенит» и «Краснодар» – «Спартак» могли бы изменить соотношение сил в пользу того или иного из претендентов на «золото», но в обоих случаях были зафиксированы ничейные исходы, что с турнирной точки зрения означает лишь обострение ситуации. Так что вся борьба еще впереди. Поживем – увидим, насколько прогнозы сбудутся.