Михаил Павлович и Валентина Петровна Токаревы отметили 70 лет супружеской жизни Главным богатством прожитых совместно лет Михаил Павлович и Валентина Петровна считают детей, внуков и правнуков.

Михаил Павлович и Валентина Петровна Токаревы из села Птичьего Изобильненского района отметили 70 лет супружеской жизни. Задорными песнями юбиляров поздравили односельчане, а сотрудники ЗАГСа вручили подарки. За чашкой чая виновники торжества делились секретами долгой семейной жизни: жить дружно, любить искренне и честно трудиться. Жизненный путь Токаревых тому подтверждение. Среди наград главы семьи – орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги».

Кстати, в конце года в семье Токаревых еще одна знаменательная дата – 100 лет со дня рождения Михаила Павловича.

Главным богатством прожитых совместно лет Михаил Павлович и Валентина Петровна считают детей, внуков и правнуков.