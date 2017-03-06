Фото пресс-службы губернатора СК

13 марта еженедельное рабочее совещание правительства СК прошло в выездном формате – в Кировском районе, где состоялся запуск нового тепличного комплекса. По информации пресс-службы главы края, одним из основных вопросов стала поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности. Владимир Владимиров нацелил руководителей муниципалитетов на тесное взаимодействие с инвесторами и поддержку их проектов, приведя в пример предприятие «ЭКО-культура». Губернатор напомнил о новациях федерального законодательства, согласно которым со следующего года предприниматели должны не только фиксировать продажу товаров и оказание услуг с помощью контрольно-кассовых аппаратов, но и обеспечивать одновременную передачу данных в фискальные органы по интернет-каналам. По мнению предпринимателей Ставрополья, это ощутимо ударит по малому и среднему бизнесу, в том числе по тем, кто работает по патенту и ранее не был обязан предоставлять дополнительную информацию в налоговые службы. Глава края поручил к середине весны подготовить законодательную инициативу об отсрочке вступления новой нормы в силу. По мнению губернатора, она должна быть урегулирована в интересах и предпринимателей, и потребителей.

Еще одна злободневная тема – защита детей от так называемых «групп смерти» в социальных сетях. Важно проведение комплексной кампании по выявлению таких интернет-объединений и несовершеннолетних ставропольцев, попавших под их влияние. Для этого, по словам главы региона, должны быть объединены усилия министерств и ведомств, работающих в сфере образования, правоохранительных органов, администраций школ, а также общественности и интернет-активистов.