Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На выставке картин «Высокие отношения» Владимира Рябчикова в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств

В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств открылась чудесная выставка картин «Высокие отношения» Владимира Рябчикова. За пару дней своей работы она уже собрала массу положительных отзывов.

Творчество автора красиво и безмятежно, сопряжено с большим талантом и мастерством, академической грамотностью, хорошим вкусом, изысканностью формы и цвета. Предложенные им образы, взятые из всеобщего знания, подвергаются, как правило, глубоко личностному анализу и опыту.

Сегодня художник живет и работает в Москве. Он участник более двухсот групповых выставок в России и за рубежом, его творчество представлялось на более чем двадцати персональных выставках. Картины находятся в собраниях государственных музеев республики Адыгея, Норильска, Ростова-на-Дону, Ставрополя, в коллекциях частных галерей, в музеях и частных собраниях в Европе, США, Азии.