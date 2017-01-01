ВТБ24

ВТБ24 меняет условия P2P-переводов на сайте банка: максимальная сумма одной операции увеличивается более чем в 2 раза – до 100 тыс. рублей, ежемесячный лимит переводов с учетом комиссии теперь составляет 1 млн рублей (ранее – 100 тыс. рублей).

Быстрые переводы с карты на карту любого российского банка на сайте ВТБ24 стали доступны в августе 2016 г. Сервис perevod.vtb24.ru позволяет перечислять деньги по номеру карты, что существенно упрощает операцию и делает ее быстрее стандартного банковского перевода. С момента запуска сервиса самыми популярными городами по объему проведенных операций стали Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург. Сумма среднего чека на сегодняшний день составляет 15 тыс. рублей.

Переводы осуществляются между картами платежных систем Visa, MasterCard и МИР, выпущенными любыми банками России. Минимальная комиссия за операцию составляет 15 рублей. Ограничения по количеству переводов отсутствуют. С более подробной информацией о тарифах можно ознакомиться на сайте банка.