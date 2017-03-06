13 марта в станице Марьинской Кировского района состоялся пуск в эксплуатацию третьей очереди тепличного комплекса «Овощи Ставрополья».

Фото пресс-службы губернатора СК Тепличный комплекс «Овощи Ставрополья» Фото пресс-службы губернатора СК На территории тепличного комплекса «Овощи Ставрополья» Фото пресс-службы губернатора СК На территории тепличного комплекса «Овощи Ставрополья» Фото пресс-службы губернатора СК На территории тепличного комплекса «Овощи Ставрополья»

В торжествах по этому случаю приняли участие губернатор Владимир Владимиров, первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, министр сельского хозяйства Владимир Ситников, президент агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Константин Росляков.

Этот инвестиционный проект реализует «ЭКО-культура» – группа компаний, специализирующихся на выращивании и поставках овощной продукции, в основном огурцов и томатов. В Кировском районе уже успешно работают две очереди предприятия, общая площадь которых 30 гектаров. Третья добавила еще почти 22 гектара, а это ежегодный плюс в 10 тысяч тонн продукции. В тепличной овощной корзине края на долю предприятий агрохолдинга приходится добрая половина. Его продукция представлена в крупнейших сетевых супермаркетах Ставрополья, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других регионах России.

Создание новой крупной мощности в краевом АПК стало возможным благодаря политике руководства Российского государства в сфере развития импортозамещения, подчеркнул на торжественном открытии губернатор Владимир Владимиров. Данный проект вошел в соответствующую программу и получил федеральную поддержку в виде льготного кредитования «Россельхозбанка».

Напомним, строительство третьей очереди выполнено в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного на площадке агропромышленной выставки «Золотая осень-2016» в Москве между правительством СК и тепличным комплексом «Овощи Ставрополья». Стоимость проекта более 6 миллиардов рублей. Новый промышленный объект обеспечит работой почти 300 человек. Предприятие является получателем бюджетных субсидий на возмещение затрат по кредитам, а также средств по краевой программе развития овощеводства закрытого грунта. В год на краевой и российский рынки будет поставляться 15 тысяч тонн огурцов, томатов, зеленых культур. Комплекс станет одним из крупнейших производителей овощей закрытого грунта в стране.

При строительстве теплиц использовались новейшие «умные» технологии с интеллектуальной системой досвечивания. Опыление растений происходит с помощью шмелей, которые помогают поддерживать биобаланс в теплицах. Все это в конечном итоге сказывается на экологичности продукции. Константин Росляков подчеркнул, что со времени запуска первой очереди комплекса, состоявшейся четыре года назад, доля используемых для обеспечения работы объекта российских технологий значительно выросла. При создании новой очереди использованы материалы из Липецка, электрооборудование и средства химзащиты, выпущенные на Ставрополье.

В планах агрохолдинга — расширение инвестиционной активности на территории Ставрополья. Продолжается реализация проекта – строительство комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте площадью 100 гектаров вблизи поселка Солнечнодольска Изобильненского района. Прорабатываются вопросы реализации инвестпрограммы по созданию тепличного предприятия на восьми гектарах в ООО «Марьинский» Кировского района.

Развитие тепличного овощеводства сегодня — один из основных приоритетов регионального агропрома, отметил Николай Великдань. Начиная с 2013 года тепличные площади увеличились в два с половиной раза, составив 130 гектаров. В прошлом году собрано более 40 тысяч тонн томатов, огурцов и другой продукции. Сегодня край закрывает семь с половиной процентов всего отечественного рынка овощей закрытого грунта. Ожидается, что к 2020 году этот показатель достигнет семнадцати процентов, тепличные мощности вырастут до 300 гектаров, а валовой сбор – до 100 тысяч тонн овощей. В этом году ожидается увеличение таких площадей в регионе более чем на 56 гектаров. Как заверили в региональном минсельхозе, рост будет беспечен за счет строительства новых теплиц и расширения действующих предприятий в Предгорном, Андроповском, Кировском и Изобильненском районах.

Сегодня в перерасчете на каждого жителя края производится на четырнадцать процентов больше овощей закрытого грунта, чем того требует медицинская норма потребления. Однако значительная часть выращенного, как признаются сами тепличники, уходит в другие регионы страны, где за него дают более высокую цену. Рынок есть рынок. И тем не менее многим ставропольцам хотелось бы почаще встречать в региональных торговых сетях свою родную витаминную продукцию по доступной цене, которая по вкусовым качествам и полезным свойствам значительно превосходит импортную.