Фото: краевая федерация радиоспорта Открытые чемпионат и первенство Ставрополья по спортивной радиопеленгации Фото: краевая федерация радиоспорта Открытые чемпионат и первенство Ставрополья по спортивной радиопеленгации

В окрестностях села Пелагиада Шпаковского района прошли открытые чемпионат и первенство Ставрополья по спортивной радиопеленгации. «Охотники на лис» разыграли награды в диапазоне волн 3,5 МГц. В состязаниях участвовали около сотни спортсменов, в том числе представители Ростовской области.

Чемпионами края стали Артем Назаров (Михайловск) и Ирина Некрасова (Пелагиада), оба из ДЮСШ Шпаковского района.

Победителями первенства в различных возрастных категориях стали Анна Годлина и Денис Голыбин, Артур Жешев и Андрей Коваленко, а также Владислава Миротворец (ДЮСШ Шпаковского района).

По итогам соревнований проведен отбор в сборную Ставропольского края для участия в первенстве России, которое пройдет с 30 марта по 7 апреля в крымском Бахчисарае и к первенству мира в Словакии.