11-12 марта в Ставрополе на базе Северо-Кавказского федерального университета прошло два крупных мероприятия – Всероссийский Baraholka battle’17 и Межрегиональный фестиваль-конкурс современного и классического танца «Энергия искусств». Танцевальный проект организован Администрацией города Ставрополя, Министерством культуры и молодежной политики г. Ставрополя, Центром молодежных инициатив «Трамплин» и Студией современного танца «Максимум».

В течение двух дней около 2000 танцоров из Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, Волгограда, Иваново, Москвы и других демонстрировали своё умение в различных танцевальных направлениях. Судьями выступили знаменитые российские и зарубежные хореографы и танцоры: MinininJa (г. Волгоград), Руба (г. Ростов-на-Дону), B-Boy Москит (г. Ставрополь), Alessandro Jazz Aka Lil’Jazz (Бразилия), Atazhan (г. Москва), Лейла Багирова (хореограф проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ) Громаков Иван Иванович (директор государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье»), Агафонова Инна Юрьевна – Руководитель образцового детского коллектива «Грация».

«Ростелеком» выступил партнёром мероприятий, предоставив возможность участникам сделать оригинальные фотографии с новыми друзьями. Кроме этого, победители конкурса были награждены подарками от компании.

Полина Чумакова, директор по работе с массовый сегментом Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Для «Ростелекома» стало доброй традицией поддерживать крупные молодёжные проекты в регионе. «Барахолка» – это новый и интересный формат, который объединяет людей разного возраста, от малышей до опытных танцоров и, безусловно, с точки зрения социальной ответственности компании это мероприятие позволило нам продемонстрировать не только свою лояльность, но и готовность поддерживать инициативы, направленные на развитие молодёжи через образование, спорт и творчество».

Елена Юшкова, руководитель проекта «Танцевальная барахолка» и студии современного танца «Максимум»: «Барахолка» – это уникальный проект, объединивший танцоров всех стилей и направлений, а также ценителей и любителей этого вида искусства. Это культурная площадка для уличных танцоров и любителей классического и народного танца. Это, действительно, масштабное событие для нашего города. И мне, как организатору, приятно, что «Ростелеком» поддержал этот проект, очень важно сегодня показывать молодому поколению, что их успехи и упорный труд отмечают».

Образовательные, культурные, спортивные проекты – важная составляющая работы компании в сфере корпоративной социальной ответственности. «Ростелеком» на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации, руководствуясь идеологией «РОСТ. Рост личности. Рост общества. Рост бизнеса».