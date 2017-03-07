Фото: федерация баскетбола СК Игры четвертого тура второго круга V чемпионата Ставропольского края по баскетболу

Завершились игры четвертого тура второго круга V чемпионата Ставропольского края по баскетболу среди мужских команд производственных коллективов, городов и муниципальных образований на кубок губернатора Ставрополья.

Результаты игр в зоне «Ставрополь»: «Крайбольница» — «УОР-Электроавтоматика» — 62:86; «Русь» (Михайловск) — «Теплосеть» — 58:103; «Вепрь» (Михайловск) — «ДЮСШ-Газпром» — 75:45; МКС — СтГАУ — 79:74.

Результаты тура в зоне «КМВ»: БК «Ессентуки» — «Импульс» (Пятигорск) — 65:48; «Теплорежим» (Черкесск) — БК «Пятигорск» — 56:69; БК «Железноводск» — ПГУ (Пятигорск) — 55:65; «Арнест» (Невинномысск) — БК «Буденновск» — 80:52.

В зоне «Ставрополь» после 13 туров по-прежнему лидирует «Теплосеть», на втором месте «МКС» и на третьем михайловский «Вепрь». В зоне «КМВ» первым идет БК «Пятигорск», на втором месте невинномысский «Арнест», а на третье вышла команда ПГУ (Пятигорск). Игры следующего тура пройдут 26 марта.