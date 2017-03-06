Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

В минувшие субботу и воскресенье в Александровском, Андроповском, Благодарненском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Красногвардейском, Левокумском, Новоалександровском, Петровском, Предгорном, Советском, Туркменском и Курском районах, а также в Георгиевске, Кисловодске и Ставрополе прошли традиционные ярмарки «выходного дня». В них приняли участие сельскохозяйственные производители, дачники и владельцы личных подсобных хозяйств населения.

Как напомнили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, подобные акции организуются в рамках программы сдерживания и стабилизации цен на продовольственные товары и обеспечения населения продуктами питания по доступным ценам. На ярмарках была представлена продукция товаропроизводителей Ставропольского края в широком ассортименте общим весом почти 61 тонна почти на 12 млн. рублей.