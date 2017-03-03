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Перспективы садоводства и виноградарства обсуждены в Железноводске на южнороссийской отраслевой конференции, традиционно организаторами которой выступили министерство сельского хозяйства Ставропольского края и ССПК «Сады Ставрополья». В ней приняли участие представители ведущих специализированных предприятий и научных центров.

Как прозвучало на встрече, Ставрополье — один из основных игроков на этом отраслевом рынке. В прошлом году в крае собрано более 68 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, что почти на 20 процентов весомее, нежели годом раннее и на 39 процентов — уровня 2014 года. Получению лучшего за последние десять лет урожая способствовала реализация плана по импортозамещению, разработанного правительством Ставропольского края, направленного на оказание господдержки за счет средств федерального и регионального бюджетов с целью увеличения площади посадок многолетних насаждений интенсивного типа. В цифровом выражении это около 150 млн. рублей. Сельхозпроизводителям возмещено 80 процентов затрат, отметил первый заместитель министра сельского хозяйства края Роман Коврыга. Кроме того, в минувшем году в крае заложено около 600 га многолетних плодово-ягодных насаждений. По прогнозам, в нынешнем году появится столько же. В крае активно развивается и питомниководство, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК. Наибольшая площадь питомников плодовых культур заложена в ООО «ПО Сады Ставрополья» – 58 га. В этом году хозяйство планирует прирасти до 150 га. А К 2020 году питомник увеличится до 300 га, что позволит получать свыше трех млн. штук посадочного материала в год.