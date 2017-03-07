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Сельхозпредприятия Ставрополья приступили к севу ранних яровых культур. Посеяно более 20 тысяч гектаров, или три процента от запланированного. В кампанию уже включились пятнадцать районов края. Активными темпами сев ведется в Нефтекумском районе, где семена заложены более чем на половине всей площади, в Курском районе — одна треть, в Буденновском около тридцати процентов.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, планируется посеять яровых культур 945 тыс. га или на 74 тыс. га больше чем в 2016 году, в том числе на зерно 419 тыс. га или на 43 тыс. га выше, технических и масличных – 409 тыс. га или на 17 тыс. га больше, картофеля и овощебахчевых – 27,5 тыс. га и кормовых – 86 тыс. га. Провести боронование зяби и пара на площади около 621 тыс. га, озимых культур на 474 тыс. га, вспашку раннего пара на 104 тыс. га. Ремонт озимого поля: подсев и пересев проведен на площади 0,7 тысячи гектаров.