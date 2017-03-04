Благотворительный проект «Спорт детям!»

Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края совместно с телекомпанией «СТВ» и радиохолдингом «СССР» провели первый в нашем крае, а также и во всей нашей стране, благотворительный телевизионный проект «Спорт детям! Все возможно».

Участниками стали 16 ребят из детских домов из шести районов края. Они в течение трех месяцев посещали тренировки по спортивным единоборствам и танцам, доказывая, что если очень захотеть, то можно достичь больших результатов. Кроме того, группа воспитанников коррекционного детского дома училась рисованию у профессиональных художников. Дети с удовольствием ходили на занятия и готовы представить на суд зрителей свои произведения.

17 марта состоится отчетный концерт проекта, где команды будут показывать, чему они смогли научиться, а компетентное жюри назовет победителя проекта.