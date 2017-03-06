13 марта губернатор Владимир Владимиров провел еженедельное рабочее совещание краевого правительства в Кировском районе. Одной из тем обсуждения стала проблема распространения детских «групп смерти» в различных соцсетях.
Глава Ставрополья призвал органы власти решить этот вопрос: найти подобные группы в Интернете и школьников, которые уже заражены их пагубным влиянием.
Министерства и ведомства в сфере образования, правоохранительные органы, администрации школ, общетсвенность должны работать над решением этой проблемы вместе.
Хороший госслужащий по словам В. Владимирова обязан замечать отклонения в поведении у школьников.