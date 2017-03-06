Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК

13 марта губернатор Владимир Владимиров провел еженедельное рабочее совещание краевого правительства в Кировском районе. Одной из тем обсуждения стала проблема распространения детских «групп смерти» в различных соцсетях.

Глава Ставрополья призвал органы власти решить этот вопрос: найти подобные группы в Интернете и школьников, которые уже заражены их пагубным влиянием.

Министерства и ведомства в сфере образования, правоохранительные органы, администрации школ, общетсвенность должны работать над решением этой проблемы вместе.

Хороший госслужащий по словам В. Владимирова обязан замечать отклонения в поведении у школьников.