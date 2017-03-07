Фото: пресс-служба администрации Кочубеевского района В муниципальных образованиях Кочубеевского района в рамках общекраевого субботника провели мероприятия по саночистке территорий Фото: пресс-служба администрации Кочубеевского района В муниципальных образованиях Кочубеевского района в рамках общекраевого субботника провели мероприятия по саночистке территорий

Во всех муниципальных образованиях Кочубеевского района в рамках общекраевого субботника прошли мероприятия по санитарной очистке территорий. Участие в генеральной уборке приняли коллективы предприятий, организаций и т.д. В порядок привели не только прилегающие к перечисленным объектам площади, но и улицы сел, станиц, хуторов, а также площади, скверы и т.д.

Так, в райцентре, селе Кочубеевском улицу Ленина очистил от мусора коллектив администрации Кочубеевского муниципального района. А чиновники сельской администрации были задействованы в парке: они убрали прошлогоднюю листву, сухие ветки.

Не остались в стороне и кочубеевцы, проживающие в частном секторе, а также многоэтажках. Хозяева особняков очистили от сора придомовые территории, а жители многоквартирных домов привели в порядок дворы. Причем нередко участие в большой уборке селяне принимали целыми семьями, доверяя часть несложной работы своим детям.

Мероприятия по санитарной очистке в Кочубеевском районе продолжатся и будут завершены до праздника Пасхи, который в этом году выпадает на 16 апреля.