Фото: из архива газеты «СП» Очистка территории Фото пресс-службы администрации Ставрополя Общегородской субботник в Ставрополе Фото пресс-службы администрации Ставрополя Общегородской субботник в Ставрополе

Первый в этом году субботник прошел в Ставрополе, дав старт весеннему санитарному марафону. Приводить город в порядок после зимы вышли более четырех тысяч жителей, в том числе сотрудники администрации, депутаты краевой и городской Дум, коллективы 160 предприятий и учебных учреждений, управляющих компаний и ТСЖ, простые горожане. За несколько часов они избавили от мусора газоны и аллеи, ликвидировали несанкционированные свалки, привели в порядок прилегающие к учреждениям территории, жилые дворы и детские площадки. Один из самых масштабных фронтов работы развернулся на Комсомольском озере. Порядка четырех гектаров площади в центральной части города участники акции избавили от пакетов, бутылок, сухостоя и прочих отходов. Взамен высадили более ста саженцев туи, положив начало озеленению в новом году.