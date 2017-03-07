Фото: пресс-служба администрации Невинномысска В первом в этом году субботнике приняли участие 5,5 тысяч жителей Невинномысска

В Невинномысске прошел первый в этом году субботник в рамках краевой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья». Всего, как сообщили в администрации Невинномысска, в весенней уборке приняли участие около пяти с половиной тысяч горожан, а также сотрудники предприятий коммунального профиля.

В итоге 330 тысяч квадратных метров территорий очистили от скопившихся за зиму листвы, засохших веток, а также мусора, которого собрали 288 кубометров. А четырнадцать единиц техники, необходимой для вывоза хлама на спецполигон, выделили промышленные предприятия города и предприниматели.