Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по краю Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по краю Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по краю

10 марта, около 14 часов на 528 километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь на границе Петровского и Грачевского районов Ставропольского края загорелся рейсовый автобус «Неоплан», сообщили в отделе пропаганды краевого ГИБДД. Автобус ехал из Нефтекумска в Москву. Водитель заметил пламя в моторном отсеке, остановился и попросил пассажиров покинуть салон (всего в автобусе было 30 пассажиров и 2 водителя). Погасить огонь собственными силами водителям не удалось. Автобус сгорел практически за несколько минут. Никто из пассажиров не пострадал. Водитель при тушении получил незначительные ожоги, медицинская помощь ему оказана. Прибывшие к месту наряды ДПС организовали беспрепятственный проезд транспорта и оказали помощь в ликвидации последствий пожара. Около 15 часов прибыл новый автобус, который доставил пассажиров неудачного рейса на автовокзал Ставрополя. Предварительная причина возгорания – техническая неисправность «Неопоана».