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Ставропольская краевая психиатрическая больница №1 поддержала общегородской субботник, который объявлен в Ставрополе. Общими усилиями коллектива была приведена в порядок территория, а также заложена аллея из голубых елей.

– В мае больница №1 празднует 110-летие своего основания, – рассказывает главный врач Олег Боев, присоединившийся к акции. – В честь юбилея мы посадили 43 голубых ели вдоль ограждения по улице Ленина и улицы Индустриальной. Теперь и без того зеленая территория больницы станет еще красивей.